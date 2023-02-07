Ulukaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıda, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yaşanan can kayıplarıyla birlikte bölgede büyük bir yıkıma yol açan asrın deprem faciasında yaraların bir nebze olsun sarılabilmesi amacıyla uluslararası camiayı acil olarak destek olmaya çağırdı.

Merkezi Amerika’da bulunan ve Türkiye’de geçmişte yaşanan afetlerde de önemli bir yardım köprüsü görevi gören sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu’na 1 milyon dolar bağışladığını açıklayan Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.

our brothers & sisters in #turkey and region desperately need our help. please donate to @tphilanthropy earthquake relief and recovery efforts. i have pledged $1M and will match up to $1M in additional donations to aid those affected by this disaster https://t.co/FEhOf6HUGB pic.twitter.com/bBcvHxYe43 February 7, 2023

Ulukaya, uluslararası camia ve iş dünyasını da Türkiye Deprem Fonu’na acilen yardımda bulunmaya davet etti.

Amerika ve yurt dışında yaşayan Türkler başta olmak üzere dileyen herkes Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu’na şu linkten bağışta bulunabiliyor:

"https://www.tpfund.org/2023/02/06/turkiye-earthquake-relief-fund/"