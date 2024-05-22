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Çin (Taiyuan) - Türkiye Uluslararası İşbirliği Tanıtım Konferansı İstanbul’da düzenlendi

Çin (Taiyuan) - Türkiye Uluslararası İşbirliği Tanıtım Konferansı İstanbul’da düzenlendi.Konferans, Taiyuan merkezli 9 işletme, 60’tan fazla Türk işletmesi ile MÜSİAD, DEİK, TÜSİAD gibi kurumlardan 100’den fazla konuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

22 Mayıs 2024 | 10:39
Çin (Taiyuan) - Türkiye Uluslararası İşbirliği Tanıtım Konferansı İstanbul’da düzenlendi

Çin (Taiyuan) - Türkiye Uluslararası İşbirliği Tanıtım Konferansı 15 Mayıs'ta İstanbul’da düzenlendi. Çin’in Shanxi Eyaleti ÇKP Komitesi daimî üyesi ile Taiyuan Şehri ÇKP başkanı Wei Tao, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, TBMM Milletvekili Salih Koca konferansta konuşma yaptı. Taiyuan Şehri Xiaodian İlçesi ÇKP başkanı Yuan Erming, Taiyuan Şehri Xishan Kültür Turizm Pilot Bölgesi ÇKP başkanı Chen Junfeng ise şehirle ilgili tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

TAİYUAN İLE İSTANBUL İŞ BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Sunuculuğunu, Taiyuan Belediyesi Dış İletişim Bürosu başkanı Lei Xueyi’nin yaptığı konferans, Taiyuan merkezli 9 işletme, 60’tan fazla Türk işletmesi ile MÜSİAD, DEİK, TÜSİAD gibi kurumlardan 100’den fazla konuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Çin medeniyetinin beşiği olarak bilinen Shanxi Eyaletinin merkezi olan Taiyuan şehri, tarihi ve kültürel zenginliği ile eski dönemlerden itibaren Çin’de en güzel ve meşhur şehirleri arasında yer alıyor. 15 Mayıs'ta İstanbul’da düzenlenen konferans bu tarihi şehri Türkiye’ye tanıtarak ikisi arasındaki kültürel ve ekonomik iş birliğini daha da yoğunlaştıracak.

KUŞAK YOL GİRİŞİMİ VURGUSU

Çin ve Türkiye’nin Asya’nın iki ucunda bulunarak eski İpek Yolu sayesinde uzun bir dostluk geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Wei Tao, Çin Devletbaşkanı Xi Jinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki stratejik iş birliğine büyük önem verdiğini kaydederek, özellikle Kuşak Yol Girişimi sayesinde kültürel şehir olan Taiyuan ile İstanbul arasında daha yoğun bir kültürel iletişim olacağına inandıklarını ifade etti.

Taiyuan’ın Çin’de en eski kentlerden biri olduğunu vurgulayan Wei Xiaodong, şehirdeki tüccarların bin yıl önce ticari faaliyetleriyle Anadolu’yla bağlantı kurduğunu hatırlattı. Çin-Avrupa demiryolu ekspresi sayesinde daha çok iş fırsatının getirildiğini söyleyen Wei, iki ülkenin işletmeleri arasında parlak bir iş birliğigeleceğini beklediğini ifade etti.

İKİ ÜLKE İÇİN DE FIRSATLAR VAR

TBMM Milletvekili Salih Koca, Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkileri kurulduğundan bugüne kadar geçen 50 yıl içerisinde Çinli işletmelerin Türkiye’deki başarılı faaliyetlerinin iki ülke için daha çok iş birliğine imkan sağlayacağını, konferansın da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Xiaodian İlçesi ÇKP Başkanı Yuan, ilçeyi ve şehri kültür, tarih, somut olmayan miras gibi açılardan tanıttı. Xishan Pilot Bölgesi Başkanı Chen de Taiyuan’ın yoğun beşeri birikimini vurgulayıp iki ülkenin şehirleri arasında büyük iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti.

DOSTLUK VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Konferansta Taiyuan ile Nevşehir arasında dostluk ve iş birliği anlaşması imzalandı. 

ÇKP Taiyuan Komitesi ile Taiyuan Belediyesi’nin düzenlediği konferans, Taiyuan Şehri Xishan Ekolojik Kültürel Turizm Pilot Bölgesi İdare Komitesi, Taiyuan Belediyesi Dış İletişim Bürosu ile Taiyuan Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edildi. Konferansın düzenlenmesine MÜSİAD, DEİK ve TÜSİAD de önemli destek sağladı.

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