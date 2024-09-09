Akıllı temizlik robotları, ev temizliğinde yepyeni, daha kolay ve kullanıcı odaklı deneyim vaat ediyor. Her biri kendi alanında güçlü distribütörleri, satış sonrası hizmet yapılanması ve sürekli geliştirdiği servis ağıyla güçlü bir büyüme hedefleyen marka; yenilikçi ürünleriyle Trendyol, Hepsiburada, Pazarama, N11, Amazon gibi online satış kanalların yanı sıra Mediamarkt, Vatan gibi ulusal teknoloji marketlerde yerini aldı.

Akıllı ev teknolojilerinde öne çıkan küresel marka EZVIZ, 2013 yılından bu yana akıllı ve bağlantılı yaşamın geleceğini yönlendiren, teknolojik yenilikleri, güvenlik odaklı ürünleri, hızla gelişen ekosistemi ve güvenilir bulut hizmetleri ile 130’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Dünya üzerinde 157 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşan Çin merkezli EZVIZ, Şangay borsasında işlem gören halka açık bir marka. Global arenada 10 binin üzerinde online satış kanalı ve 50 binin üzerinde mağaza üzerinden tüketici ile buluşan markanın dünya genelinde 5 ayrı global ofis ile hizmet veriyor. EZVIZ kurulduğu ilk yıl C1 ev kamerası ile Reddot Design Awards’tan ödül aldı ve ödül serüveni katlanarak büyüdü. EZVIZ bugüne kadar farklı segmentteki birçok ürünü ile tasarım alanında önemli ödül kuruluşları IF Design Awrad, European Product Design, Good Design Awards’tan ödüllerle ayrıldı.

Kurulduğu ilk yıllarda ev güvenliği alanında akıllı kamera üretimi ile adından söz ettirmeye başlayan marka hızlı bir yükseliş gösterdi ve süreç içinde yaşam alanlarında IOT sistemi ile birbiri ile konuşan akıllı teknolojiler üretmeye başladı. EZVIZ bugün iç mekân kameraları, kapı deliği kamerası, kapı zilleri, taşınabilir güç istasyonları ve farklı alanlar için fonksiyonel ürünler geliştirmeye devam ediyor. EZVIZ, akıllı temizlik robotu serisini tüketiciyle buluşturarak teknoloji odaklı akıllı ev markası olarak pazardaki rekabet gücünü arttırmaya devam ediyor. Türkiye’ye kısa süre önce akıllı güvenlik kameraları ile giriş yapan ve tüketicinin dikkatini çeken marka, pazarda rekabeti yükseltecek ve teknolojileriyle fark yaratacak akıllı temizlik robotlarını da tüketiciyle buluşturdu.

EZVIZ Türkiye Sorumlusu Nathan Gao, ‘Türkiye pazarında hızla büyüyeceğimize inanıyoruz.’

EZVIZ Türkiye Sorumlusu Nathan Gao, “Türkiye pazarına çok yeni giriş yapmamıza rağmen akıllı ev kameralarımızla beklediğimiz performansın üzerine çıktık. Türkiye bizim için önemli bir pazar, Türkiye’deki tüketici profili teknolojiyi yakından takip ediyor ve yeni teknolojiye hızlı uyum sağlıyor. EZVIZ’ın her eve "kolay görüş" sağlayan ve hayatı kolaylaştıran, teknolojiyle entegre akıllı ev cihazlarının Türkiye pazarında önemli bir başarıya ulaşacağından inanıyoruz. Türkiye yapılanmamız, güçlü distribütörlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz ve sürekli geliştirdiğimiz servis ağımızla bu pazarda güçlü bir yer edineceğimizi düşünüyoruz. Kısa vadede tüm ürün gamımızı Türkiye’de satışa sunmayı planlıyoruz. Pazara yeni sunduğumuz akıllı temizlik robotlarımız RS20, RS2, RE4P sektöre hâkim olan global markalarla sıcak rekabet içine girerek öne çıkacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Türkiye’de ortalama 800 bin akıllı temizlik robotu satışı gerçekleşiyor. Birçok uluslararası marka bu pastadan pay alıyor ve hedefimiz rekabetçi ürünlerimizle pazarda lider markalar arasında yer almak. Tüketiciye Trendyol, Hepsiburada gibi online satış kanalları ve Mediamarkt, Vatan gibi ulusal teknoloji marketler ile ulaşacağız.” dedi.

Hem temizlik robotu hem kamera...

Ar-Ge ve tasarım kapasitesinin yanı sıra kapsamlı, esnek ürün seçenekleri ile dünyada milyonlarca kullanıcının kolay ve bağlantılı yaşamın keyfini çıkarmasını sağlayan EZVIZ, evlerde akıllı yaşam deneyimini basitleştirmek için birlikte sorunsuz çalışan yeni nesil bağlı cihazlar geliştiriyor. EZVIZ, yapay zeka, bulut bilgi işlem, kablosuz bağlantı dahil olmak üzere birinci sınıf teknoloji kullanımını kolay hale getiriyor. Türkiye’ye giriş yapan EZVIZ akıllı temizlik robotu serisinden RS2 teknolojik yenilikleri ve fonksiyonları ile sektördeki rakiplerinin önüne geçecek. Piyasadaki en gelişmiş robot süpürgelerden biri olan RS2, süpüren, vakumlayan ve paspaslayan tek bir üniteye sahip ve RS2 sert zeminleri ve halıları minimum insan çabasıyla derinlemesine temizliyor. Tamamen benzersiz bir temizlik deneyimi sağlamak için RS2, paspaslarını kendi kendine takıp ve çıkarma, ıslak ve kuru temizlik, kurutma ve yeniden doldurma işlemlerini otomatikleştiriyor. Çok işlevli yuvası kendi kendini temizleme, yeniden şarj etme ve depolama olanağı sağlıyor. Mopunu kendi yıkayan ve kurutan RS2, mevcut en akıllı vakum robotlarından biri... Yerleşik 3K kamera, kişi ve evcil hayvanları algılamayı ve canlı video görüntülemeyi destekliyor ve RS2 temizlik işlevini yerine getirmeden sadece devriye gezerek ev sahibine patili dostunu ya da evdeki herhangi bir hareketi canlı olarak izletiyor.