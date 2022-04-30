Intel CEO’su Pat Gelsinger Cuma günü CNBC’ye verdiği demeçte, yarı iletken endüstrisinin 2024 yılına kadar arz sıkıntısı çekmesini beklediğini söyledi.

Gelsinger’in daha önceki beklentisi 2023 idi. Gelsinger şimdi çip sıkıntısının 2024’e sarkabileceğini düşünüyor. Daha ileri bir tarih vermesinin nedeni ise üretim ekipmanı eksikliği. Gelsinger, Intel’in çip krizine karşı nispeten daha iyi bir durumda olduğunu da söylüyor.

Dünya daha dijital hale geldikçe ve akıllı telefonlardan otomobillere ve çamaşır makinelerine kadar pek çok üründe çipe olan ihtiyaç artıyor. Bununla birlikte koronavirüs pandemisi de üretimi sekteye uğrattı.

Intel, çip üretimini coğrafi olarak çeşitlendirmek için bir dizi büyük yatırım yaptığını duyurmuştu. Dünyanın çip üretim kapasitesinin çoğu ise şu anda Asya’da yoğunlaşıyor.

İşlemci, ekran kartı ve oyun konsolları çip krizinden etkilenen en yüksek kategorilerden bazıları oldu, ancak yavaş yavaş arz ve talebin dengelendiği yorumları da yapılıyor.