Çiplik kimlik kartı ile ehliyet ve kimlik birleştirme işleminde son rakamlar belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi’nde “Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtım” programında yaptığı konuşmada, “(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Şu ana kadar Türkiye nüfusunun yüzde 74’ünün kimlik kartını değiştirdik.” dedi.

Soylu, “Sürücü belgelerindeki bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini geçmiştir.” diye konuştu.