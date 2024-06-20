Citigroup, yapay zekanın bankacılık sektöründe diğer sektörlere kıyasla daha fazla iş pozisyonunu etkileyeceğini ve birçok kişiyi işinden edeceğini açıkladı. Banka, çarşamba günü yapay zekâ ile ilgili yayımladığı yeni raporda, bankacılıktaki işlerin yaklaşık yüzde 54'ünün otomatikleştirilme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtti.

Bloomberght'de yer alan habere göre Citigroup'un Baş Teknoloji Sorumlusu David Griffiths, yeni rapora eşlik eden bir açıklamada, üretken yapay zekânın "bankacılık sektöründe devrim yaratma ve karlılığı artırma potansiyeline sahip olduğunu" söyledi.

Griffiths açıklamasında, "Citi'nin ve çalışanlarımızın gücünü artırmak için yapay zekâyı güvenli ve sorumlu bir şekilde uygulamaya odaklandık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük bankaları, çalışanların üretkenliğini artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olacağı vaadiyle, geçen yıl yavaş yavaş yapay zekâyla ilgili daha fazla deneme yapmaya başladı. Örneğin Citigroup, 40 bin kodlayıcısını farklı yapay zekâ teknolojilerini deneme yeteneğiyle donatacağını duyurdu.

JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon ise, teknolojinin işverenlerin haftalık çalışma süresini sadece 3,5 güne indirmesine olanak sağlayacağına inandığını açıkladı. Öte yandan, Deutsche Bank AG, müşteri portföylerini, ING Groep NV ise borcunu ödemeyen müşterilerini yapay zekâ ile tarıyor.