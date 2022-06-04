Citroen’den yapılan açıklamaya göre kampanya detayları şöyle:

Citroen C3, tüm versiyonları için 35 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli veya 55 bin TL için 12 ay ve 0,89 faizli kredi imkanlarıyla satışa sunuluyor.

Citroen C3 Aircross SUV model ailesi 55 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faizli kredi ile satışa sunuluyor.

Citroen C4 modeli 55 bin TL için 12 ay ve 0 faizli kredi veya 90 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faiz kredi imkanıyla sunuluyor.

Citroen C5 Aircross SUV modeli 90 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 12 ay vade ve 0,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

Citroen Berlingo Kombi, 85 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği veya 130 bin TL için 12 ay vade ve 0,89 faizli kredi seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Açıklamaya göre ticari araç satın almayı planlayanlar için 6-18 Haziran tarihlerinde beş farklı ilde roadshow etkinliği düzenlenecek. Açıklamada, “İstanbul, Sakarya, İzmir, Bursa ve İzmit’te gerçekleştirilecek roadshow etkinliğine katılan katılımcılar Citroen ticari araç ürün gamını yakından inceleme ve Berlingo Van, Jumpy Van, Jumpy Spacetourer, Jumpy Cityvan, Jumper 13m3, Jumper 15m3 ve Jumper Karavan modelleri ile test sürüşü yapma fırsatına sahip olacak” denildi. Açıklamaya göre test sürüşüne katılan katılımcılara Citroën, ticari araç satın almaya karar veren müşteriler için araç satın alırken kullanabilecekleri 7 bin 500 TL indirim çeki hediye ediyor.