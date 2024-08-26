CNN haberleştirdi: Şu anda dünyanın en bağlantılı havalimanı

İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına ulaşım sağlayarak en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı. Konuya ilişkin CNN International'da da bir haber yer aldı.

CNN'in haberinde "Türkiye'de Doğu ile Batı'nın buluştuğu birinci sınıf bir konumda bulunan İstanbul Havalimanı, dünyanın dört bir yanındaki varış noktalarına 309 direkt uçuş gerçekleştiriyor. Bunların çoğu, diğer tüm havayollarından daha fazla ülkeye hizmet veren Türk Hava Yolları ile yapılıyor. Yılda yaklaşık 90 milyon yolcunun geçtiği bu küresel merkez, dünyanın en yoğun yedinci havalimanı olup, yıllık kapasitesi 200 milyon yolcu" denildi.

Havaalanının CEO'su Selahattin Bilgen ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Avrupa ve Asya'nın kesiştiği noktadaki stratejik konumumuz, uluslararası seyahatler için hayati bir merkez olarak hizmet vermemizi sağlıyor. Ayrıca, Covid-19 salgınından sonra şimdiye kadarki en hızlı toparlanmayı gerçekleştirerek ve dünyadaki diğer tüm havalimanlarından önce salgın öncesi yolcu sayılarımıza ulaşarak en dayanıklı havalimanı olduğumuzu kanıtladık" diyor.



Listenin ikinci sırasında Avrupa'dan üç havalimanı yer alıyor: Frankfurt 2., Paris Charles de Gaulle 3. ve Amsterdam Schiphol 4. sırada. Liste şöyle:

1. İstanbul Havalimanı (309 benzersiz direkt uçuş noktası)

2. Frankfurt Havaalanı (296)

3. Paris Charles de Gaulle Havaalanı (282)

4. Amsterdam Schiphol Havaalanı (270)

4. Chicago O'Hare Uluslararası Havaalanı (270)

6. Dubai Uluslararası Havaalanı (269)

7. Dallas Fort Worth Uluslararası Havaalanı (261)

8. Şanghay Pudong Uluslararası Havaalanı (243)

9. Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havaalanı (237)

10. Roma Leonardo da Vinci Fiumicino Havaalanı (234)

11. Denver Uluslararası Havaalanı (229)

12. Londra Heathrow Havaalanı (221)

13. Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havaalanı (219)

14. Adolfo Suárez Madrid-Barajas Havaalanı (218)

14. Londra Gatwick Havaalanı (218)

16. Münih Franz Joseph Strauss Havaalanı (217)

17. Barselona El Prat Havaalanı (209)

18. Pekin Capital Uluslararası Havaalanı (206)

19. Chengdu Shuangliu Uluslararası Havaalanı (202)

19. Guangzhou Baiyun Uluslararası Havaalanı. (202)

