Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin bu hafta ülke genelinde sıcaklıkların ciddi şekilde artacağı yönündeki uyarısını dikkate alarak, işçilere yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Bu çerçevede, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleri ile Sisam ve Rodos adalarında, bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında açık havada fiziksel efor gerektiren işlerde çalışmak yasaklandı.

İnşaat, tersane, yük taşıma ve kurye hizmetleri gibi sektörlerde faaliyetler geçici olarak durduruldu.

Silahlı Kuvvetler devriye gezecek

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis başkanlığında düzenlenen ve ilgili bakanlıklar ile kurumların katıldığı toplantıda da aşırı sıcaklara karşı alınacak ilave tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı sonucunda, Sağlık Bakanlığı, Emniyet, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birimlerin koordineli şekilde hareket ederek sıcak havanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması kararlaştırıldı. Silahlı Kuvvetler de görev alanlarında devriye gezerek gerekli güvenlik önlemlerini artıracak.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği ise yayımladığı uyarıyla halkı sıcaklara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Vatandaşlardan gölgede kalmaları, ağır işlerden kaçınmaları, doğrudan güneşe maruz kalmamaları, dışarı çıkarken koruyucu giysiler giymeleri, şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları istendi.

Ayrıca açık renkli pamuklu kıyafetler tercih etmeleri, hafif beslenmeleri, alkol tüketiminden kaçınmaları ve bol su içmeleri önerildi.

Meteoroloji Dairesi’nin verilerine göre, bu hafta boyunca sıcaklıkların yüksek seyredeceği ve bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.