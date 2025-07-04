Avrupa’da sıcaklar rekor kırdı, elektrik fiyatları uçtu

Avrupa genelinde haziran sonundan itibaren etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kıta ülkelerinde elektrik tüketimini önemli ölçüde artırdı.

Özellikle soğutma sistemlerine bağlı tüketimde yaşanan artış, arz-talep dengesini bozarak elektrik fiyatlarında ciddi yükselişlere yol açtı.

Enerji düşünce kuruluşu Ember’in analizine göre, 28 Haziran–1 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı İspanya’da günlük elektrik talebi, önceki haftaya göre yüzde 14 arttı.

Bu oran Fransa’da yüzde 9, Almanya’da ise yüzde 6 olarak kaydedildi.

Sıcaklar arzı da zorladı

Aşırı sıcaklar, yalnızca talebi artırmakla kalmadı, arz üzerinde de baskı yarattı. Soğutma sistemlerindeki zorluklar nedeniyle bazı termik santrallerin kapasitesi düşürüldü.

Fransa’daki 18 nükleer santralden 17’si, nehir sularının aşırı ısınması nedeniyle üretimlerini sınırlandırmak zorunda kaldı.

Bu gelişmelerin ardından 24 Haziran–1 Temmuz döneminde elektrik fiyatları Almanya’da yüzde 175, Fransa’da yüzde 108, Polonya’da yüzde 106 ve İspanya’da yüzde 15 oranında arttı.

1 Temmuz akşamı, elektrik talebinin zirveye ulaştığı saatlerde, Polonya’da megavatsaat başına elektrik fiyatı 470 avroya, Almanya’da ise 400 avroya yükseldi.

Öte yandan, haziran ayı Avrupa Birliği’nde güneş enerjisinden elektrik üretiminin rekor kırdığı bir dönem oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösteren üretim, şebekenin gündüz saatlerinde yüksek talebe karşılık verebilmesine katkı sağladı.

Ember Avrupa Programı Direktörü Pawel Czyzak, sistemin yüksek talep altında test edildiğini ve güneş enerjisinin şebekeye destek verdiğini belirtti. Ancak yeterli enerji depolama altyapısının bulunmaması nedeniyle gün batımı sonrasında arzda düşüş yaşandı ve fiyatlar yükseldi.

Czyzak, sıcak hava dalgalarının kalıcı hale geldiğine dikkat çekerek, batarya depolama sistemleri, esnek tüketim yapıları ve dinamik tarifelerin artık enerji altyapılarının temel unsurları haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

