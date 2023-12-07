‘COP’ nesli belge yazdırırken çevre için endişe taşıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28), bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde tamamlanırken dünya liderleri yeniden hedeflere bağlılığını ortaya koydu. Global teknoloji lideri Epson da ilk kez 1995 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’ndan (COP) sonra doğanları temsil eden COP neslinin çevreye yönelik bakışını ortaya koyan bir anket hazırladı.



Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkede yapılan eğitim araştırması, COP neslinin yarısından çoğu iklim felaketinin kendi ömürleri boyunca önlenebileceği konusunda iyimser olduğunu gösterdi.



Yine geçtiğimiz ay Epson tarafından açıklanan İklim Değişikliği Barometresi de Türkiye'deki insanların yüzde 44.9'unun, iklim felaketini kendi ömürlerinde önleyebileceğine dair iyimser olduğunu ortaya koymuştu. Bu oran COP nesli için yüzde 51.4 iken, 30 yaş ve üstü için yüzde 42.8 çıkmıştı.



Epson’un eğitim araştırmasına göre gençlerin çoğunluğu basılı materyallerin hala anlamaya dijitalden daha fazla yardımcı olduğunu söyledi. Ancak çok fazla baskı yapmanın dünyaya zarar vereceğini belirterek endişe taşıdıklarını da belirttiler.

GENÇLERLE BULUŞMA

Epson, COP28 nedeniyle Türkiye’de gençlerin sürdürülebilirlik, teknoloji ve değişime bakışını anlamak için gençler ve eğitim, girişim ve sürdürülebilirlik alanındaki fikir liderleriyle bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Söz konusu buluşma GelecektekiSen Platformu Kurucusu İnci Abay Cansabuncu’nun moderatörlüğünde, Epson Ortadoğu ve Türkiye Pazarlama Grup Yöneticisi Fatih Yıldız, Epson Türkiye Geniş Format Kanal Satış Yöneticisi Ersel Şamiloğlu, Ashoka Türkiye Program Direktörü Gizem Kendik Önduygu, FutureBright Group Kurucusu Akan Abdula, GenWise Kurucusu Tuğrul Ağırbaş, Happy Work Studio Kurucusu Mine Dedekoca, Ayşe Kulabaş (Web3 Maestro), Onarım Atölyesi Kurucusu Ekin Al ve öğrenci temsilcileri olan Feray Koral, Melih Andaç ve Ömer Tarık İnce’nin katılımıyla düzenlendi.

HER BASKIDA ÇEVRE ENDİŞESİ

Buluşmada açıklanan eğitim araştırmasının sonuçlarına göre gençler yüzde 90’dan fazla oranda basılı materyallerin anlamaya dijitalden daha iyi yardımcı olduğunu belirtti. 'Çok fazla baskı yapmanın israf ve dünyaya zarar vermesi olarak görülebileceğinden endişeleniyor musunuz?’ sorusunun yanıtı da ezici oranda ‘evet’ çıktı. Gençler, baskı yapmadan önce çevre konusunda endişe yaşadıklarını vurguladılar. Hatta çevreyle ilgili endişeler nedeniyle bazı belgeleri yazdırmaktan kaçındıklarını söyleyenlerin oranı da yüzde 89’a ulaştı.

100 MİLYAR YEN HARCAYACAK

Epson Ortadoğu ve Türkiye Pazarlama Grup Yöneticisi Fatih Yıldız, önümüzdeki 10 yıl içinde karbonsuzlaştırma, kaynak geri dönüşümü ve çevresel teknoloji geliştirmeye 100 milyar yen harcamayı ve yatırım yapmayı planladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu çabaların, şirketin tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarını 2 milyon tondan fazla azaltması bekleniyor. Ayrıca Epson, dünya çapındaki grup tesislerinin tümünün elektrik ihtiyaçlarını 2023 yılı sonu itibariyle yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından (yenilenebilir elektrik) karşılamaya karar verdi. 2050’de karbon negatif olacak ve yeraltı kaynaklarından bağımsız hale geleceğiz.”

EN BÜYÜK SORUN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Epson Türkiye Geniş Format Kanal Satış Yöneticisi Ersel Şamiloğlu ise İstanbul’daki su kıtlığı, yükselen sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla birlikte Türkiye’deki en büyük sorunun iklim değişikliği olduğunu vurguladı. Epson’un anketine göre Türkiye’de insanların yüzde 65,2’si iklim değişikliğinin en büyük sorun olduğunu söyledi. Şamiloğlu, “Katılımcıların yüzde 49,5’ine göre yükselen fiyatlar, yüzde 42,8’ine göre ise sığınmacı sorunu önemli çıktı” dedi.



