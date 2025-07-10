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Çorum'da fabrika kurmayı planlıyor: 'Yatırım bedeli 2.3 milyar dolar'

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Çorum'a roket ve füzeler için sıvı ile katı yakıt fabrikası kurmayı planladıklarını bildirdi.

10 Temmuz 2025 | 11:42
Çorum'da fabrika kurmayı planlıyor: 'Yatırım bedeli 2.3 milyar dolar'

Ahlatcı, Metal Rafinerisinde düzenlediği basın toplantısında, Çorum'a kurmayı planladıkları sıvı ve katı yakıt tesisi için resmi olarak yer talebinde bulunduklarını söyledi.

Yatırım bedeli 2,3 milyar dolar olacak tesisin stratejik yatırım olduğuna dikkati çeken Ahlatcı, "Çorum'un evladı olarak bu tesisi Çorum’a kazandırmak istiyoruz. Samsun yolunda yeni oluşturulan 2. OSB'den yer talep başvurumuzu resmen yaptık." dedi.

Çorum için her zaman büyük yatırımlar planladıklarını kaydeden Ahlatcı, "Bilindiği gibi Sungurlu’ya barut fabrikası yaptık. Barut fabrikası, 1 milyon 624 bin metrekare alanda 1,2 milyar dolara mal oldu. Şimdi de füze ve roket yakıtı için tesis yapılması için kolları sıvadık. 

Eski Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya bu bölgeye stratejik tesisler yapılması teklifimizi iletmiştik. Yer talebimizle ilgili dilekçemizi Sayın Valimiz Ali Çalgan’a ilettik. 1975 dekarlık alanda 1600 kişinin istihdam edileceği füze ve roketlerin sıvı ve katı yakıtlarının üretileceği tesis planlıyoruz." diye konuştu.

Çorum'a stratejik bir yatırım gelmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayan Ahlatcı, "Herkesin yaptığı değil, kimsenin yapamadığının Çorum'da yapılmasını istiyoruz. Çorum, savunma sanayisinde merkez olmalıdır. Biz Çorum’u ve Çorumluyu seviyoruz. 81 il ile ticaret yapıyoruz ancak Çorum her şeyin en güzeline layık." diye konuştu.

Toplantıya Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök de katıldı.

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