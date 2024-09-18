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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur." dedi.

18 Eylül 2024 | 15:21
Son Güncellenme: 18 Eylül 2024 | 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili bir tartışma yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, JW Marriott Otel'de Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "(Türk müteahhitlik sektörü) Firma sayısı itibarıyla Çin'den sonra ikinci sıradayız. Gelir sıralamasına göre ise ilk 8 ülkeden biriyiz" dedi.

"Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1,1 trilyon doları aştı. Artık trilyonu konuşuyoruz, neredeydik, bakın şimdi neredeyiz.

2024 Türkiyesini 30-40 yıl öncesinin kalıplarına mahkum etmek ülkemize yapılacak çok büyük bir haksızlıktır.

Dünya değişirken, ekonomide, üretimde, teknolojide yeni güç merkezleri ortaya çıkarken biz de kendimizi buna adapte etmek mecburiyetindeyiz.

Türkiye'nin dış politikada kendine yeni rotalar keşfetmesi tenkit edilecek değil takdir edilecek, övgüyle karşılanacak bir çabadır"

"İşbirliğimizi tüm ülkelerle geliştirmeyi arzu ediyoruz"

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden 3'ünün bulunduğu Asya Pasifik ve Hint Okyanusu coğrafyasıyla işbirliğini güçlendirmemizden doğal bir şey olamaz.

Siyah beyaz, iki bloktan birinin tercih edilmek zorunda olduğu bir dünyada artık yaşamıyoruz. İşbirliğimizi tüm ülkelerle geliştirmeyi arzu ediyoruz."

Yeni Anayasa çalışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye olarak yüzümüz Batı'ya dönüktür ancak bu Doğu'yu ihmal edeceğimiz, Doğu'yla ilişkilerimizi geliştirmeyeceğimiz anlamına gelmez.

Siviller eliyle yapılmış, tamamen sivil iradenin ürünü bir anayasa, 15 Temmuz gecesi göğsünü tanklara siper eden kahraman milletimize karşı borcumuzdur.

Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, derdi de yoktur.

Biz mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla yeni anayasa sürecini yönetmek ve başarıyla neticelendirmek arzusundayız.

Milletimizi darbe anayasasından kurtarmak, Türkiye'nin önünü açmak istiyoruz. Siyaset kurumunun da yapıcı ve mutedil yaklaşması gerektiğine inanıyoruz."

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