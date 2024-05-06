Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve kamuda tasarruf açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısını çözmek için gerekli adımları atıyoruz, doğru politikalarla enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. Orta Vadeli Program başarılı şekilde çalışıyor. Ülkemizin risk primi 700 baz puandan 290 baz puan seviyesine geriledi, risk primimiz daha da düşecek. Geçen yıl mayıs ayında 97,1 milyar dolar olan brüt rezervlerimiz, 27 milyar dolar artışla 124,1 milyar dolara çıktı. " dedi.

Erdoğan, kamuda, taşıtlar, binalar, cari harcamalar, hizmet içi eğitimler, yurt dışı seyahatler gibi pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atılacağını kaydetti.

Öğretmen atamaları

Öğretmen atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli, evlatlarımızın geleceğe çok daha donanımlı, erdemli, başarılı ve şuurlu bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır."

"Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı"

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Hassan'ın yaptığı resmi ziyaretin devlet başkanı düzeyinde bu ülkeden 14 yıl sonra Türkiye'ye yapılan ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tanzanya, ticaret ve yatırımlar açısından ülkemizin Doğu Afrika'daki önde gelen ortakları arasında yer alıyor. Türk firmaları, Tanzanya'da bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyar dolar değerinde 14 proje üstlendi. Tanzanya'yı baştan başa saracak standart aralıklı demir yolu projesinin büyük kısmı bir Türk şirketi tarafından inşa ediliyor. Görüşmelerimizde son 21 yılda 11 milyon dolardan 345 milyon dolara çıkan ticaretimizi, süratle 1 milyar dolar seviyesine taşımayı kararlaştırdık. Esasen Afrika kıtasıyla kökleri 10. yüzyıla kadar uzanan çok boyutlu ilişkilere sahibiz. Bizden önce uzun yıllar ihmal edilen Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi 2005'ten itibaren yoğunlaştırdık. Diplomatik temsilciliklerimizin sayısını 12'den 44'e çıkardık. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'in başında 10 iken bugün 38'e yükseldi. Ticaret hacmimiz 5,4 milyar dolardan, 2023 yılında 37 milyar dolara ulaştı. Afrika'daki Türk yatırımlarının piyasa değeri 10 milyar doları aştı. Müteahhitlik firmalarımız, kıta genelinde yaklaşık 87 milyar dolarlık 1885 adet proje üstlendi."