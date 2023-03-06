Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı bina sayısı 230 bini, buralardaki bağımsız bölüm sayısı da 645 bini buluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amacımız, 2 aya kadar 100 bin konteyner kurarak, yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşımaktır."

"3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz"

Deprem bölgesinde bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafa hizmet verildiğini belirten Erdoğan, "Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 BORÇLARI SİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçları, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silindiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz." diye konuştu.

"488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde mevcut planlamaya göre 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplam 488 bin yeni hane yaparak, vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, önümüzdeki 2 ay içinde 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. Bunlardan yaklaşık 22 bininin inşasına geçilmiştir. Yaklaşık 40 bin binadaki 164 bin orta hasarlı bağımsız bölümü ekleyecek çalışmayı da başlatıyoruz. Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat tamamen normale dönmeden, bize durmak, dinlenmek haramdır."

"Tüm vatandaşlarıma eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir kez daha tüm vatandaşlarıma, 6 Şubat acılarını tekrar yaşamamak için eski ve riskli binalarını kentsel dönüşüme sokmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için, uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz. İstanbul başta olmak üzere ülkemizde 6,5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerçeği karşımızdayken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır."

"Tüm şehirlerimizi medeniyet ve kültür değerleriyle bir bütün olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afet yasasından afet yönetiminin, özellikle de kurumsal yapısının güçlendirilmesine kadar pek çok alanda yapacağımız çalışmalar için hazırlıklara başladık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde yıkılanlarla birlikte tüm şehirlerimizi medeniyet ve kültür değerleriyle de bir bütün olarak ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur."

"Fay hatları, dere yatakları ve heyelan bölgelerine bina yapma dönemi bitmiştir." diyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Sorumluluğu yerine getirmeyen kurumlardan hesap sormayı vazife kabul ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin vakit kaybına, enerji israfına, dikkat dağınıklığına tahammülü yoktur. Bunun için, Türkiye için hemen şimdi diyoruz. Türkiye'nin, bu afetlerin yaralarını sarması, doğrudan ve dolaylı etkilerini toparlaması için güçlü bir yönetime, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz." diye konuştu.