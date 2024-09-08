ARA
DOLAR
34,03
0,13%
DOLAR
EURO
37,78
0,17%
EURO
GRAM ALTIN
2732,88
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savarona paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

08 Eylül 2024 | 22:34
Son Güncellenme: 08 Eylül 2024 | 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Savarona paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aslına ve hatırasına sadık kalarak titizlikle modernize ve restore ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal’in emaneti Savarona…" ifadesini kullandı. İşte paylaşılan fotoğraflar:

1 SAVARONA'YA ZİYARET

SAVARONA'YA ZİYARET AA'nın haberine göre yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona’yı ziyaret etti. Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi. Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

2 Savarona'nın yenileme süreci

Savarona'nın yenileme süreci Habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı. Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.

3 Mobilyaları da restore edildi

Mobilyaları da restore edildi Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

4 Deniz Kuvvetleri'ne devredilmişti

Deniz Kuvvetleri'ne devredilmişti Savarona, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Yatı Statüsü'nde devredilmişti.

5 SAVARONA'YA ZİYARET

SAVARONA'YA ZİYARET

6 SAVARONA'YA ZİYARET

SAVARONA'YA ZİYARET

7 SAVARONA'YA ZİYARET

SAVARONA'YA ZİYARET
0
  • ALTIN GRAM - TL 2732,88 0,15%
  • ALTIN ONS 2497,86 0,02%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,244 -0,127%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35646 -0,05379%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0299 0,1317%
  • EURO/DOLAR 1,109 0,0347%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7787 0,1737%
  • STERLIN/DOLAR 1,31373 0,0899%
Borsa Haberleri
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
GERİ
İLERİ
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Beşiktaş'tan KAP'a SPK onayı açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'den (EREGL) bedelsiz kararında değişiklik
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve sipariş açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Borsa İstanbul'da 4 hissede tedbir kararı
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
SPK’dan yeni bülten: 3 kişiye işlem yasağı geldi
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL