Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için geldiği Gemlik'te, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda otobüs üzerinden halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

Biraz sonra Togg SIRO batarya fabrikasının temel atma törenine katılacağız. Bu tören öncesi evvela sizlerle kucaklaşmak hasret gidermek isterim. Ülkemizin yerli ve milli markası Togg, sadece bir otomobil fabrikası değildir. Togg aynı zamanda tasarımı, yazılımı, temiz enerji çözümleri ile bir teknoloji hamlesidir. Temelii atacağımız batarya fabrikası da bu atılımın en önemli unsurlarından biridir.

Dünyada hızla gelişen ve yaygınlaşan elektrikli araç piyasasında söz sahibi olmanın yolu diğer hususlarla birlikte batarya teknolojisinin öncülüğünü yapmaktan geçiyor. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Yaklaşık 30 milyar liralık bir yatırım olan SIRO batarya fabrikasının şimdiden Gemliğimize, Bursamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Evde imal edilen ürünleri de vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz"

Hazır konu üretimden, yatırımdan açılmışken esnaflarımızla ilgili bazı müjdeleri de bugün burada sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz.

Yine geçtiğimiz yıllarda, yaptığımız bir düzenlemeyle basit usulde vergilendirilen esnaflarımızın kazançlarını gelir vergisinden istisna tutmuştuk. Yani berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servisçi gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir düzenleme yapmıştık. Hali hazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor. Bu yıl basit usule tabi olma hadlerini yeniden düzenledik, böylece mevcut hadleri aştığı için gerçek usulde vergilendirmeye geçmesi gereken esnaflarımızın basit usulden yararlanmaya devam etmelerini sağlıyoruz.

"Pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz"

Ayrıca basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da bu istisna uygulamasına dahil ediyoruz. Yeni uygulamanın büyük şehirlerdeki pazarcı esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"Esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek"

Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacak. Tabi bunun için hep birlikte 14 Mayıs'ta sandıklara hazır mıyız? Bütün dost, ahbap hepsini toparlayıp sandıklara beraber gitmeye hazır mıyız? Ben size inanıyorum.

"Karadeniz gazının kazancı ile geleceğimize de yatırım yapacağız"

Karşımızdaki cumhurbaşkanı adaylarını ve muhalefet partilerinin hepsini üst üste koyun bizim ülkemize kazandırdığımız, bıraktım 21 yıldaki eser ve hizmetlerimizi, sadece son birkaç yılda hatta ondan da vazgeçtim son birkaç ayda açılışını yaptığımız projelerin yanına bunlar yaklaşabilir mi? Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. İşte geçtiğimiz günlerde ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak olması bakımından hayati öneme sahip Karadeniz gazını devreye aldık mı? Bu büyük projenin sevincini milletimizle en güzel şekilde paylaşmak için konutlardaki ilk bir aylık tüketimi tamamen, bir yıllık tüketimi de mutfak ve sıcak kullanımı kadarıyla ne yaptık? Ücretsiz. Rezerv değeri 500 milyar dolarla bir trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın, ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize de yatırım yapacağız.

Gelirini kendi gaz ve petrol kaynaklarının kazancından sağlayacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracaklarını dile getirerek "Aile kurumunu güçlendirecek ve gençlerimizi destekleyecek çalışmaları buradan finanse edeceğiz. Ev hanımlarımızı, kendi gelirlerine kavuşturmak için primlerinin üçte birini buradan karşılayarak emekli olabilmelerini sağlayacağız ama bay bay Kemal ne yapacak? O da Londra'nın meşhur tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey ya. Yok.

"2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evlilikleri teşvik edeceğiz"

Gençlerimize destek vereceğiz. İstihdamlarını bu kaynakla kolaylaştıracağız. Girişimci gençlerimizin de yanında olacağız. Gönül huzuru ile yuvalarını kurmaları için 2 yıl ödemesiz faizsiz 150 bin lira kredi ile evliliklerini teşvik edeceğiz. Siz bu LGBT'lilere bakmayın. CHP, İyi Parti LGBT'ci.

"Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız"

Her haneden en az bir kişinin işe girmesini sağlayacağız. Yeni projeler üzerinde çalışırken çarşı pazardaki durumu da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Üretim maliyetleri ile ilgisi olmayan, fiyat artışlarında sebep olanlardan hesap soracağız. Togg'u, Kızılelma'yı, İmece'yi geliştirirken vatandaşımızın kasaptaki ete, süte ulaşımını da kolaylaştırıyoruz.

Her seçim, ülkelerin ve milletlerin yol ayrımıdır. Öğrencilerimize ücretsiz kitaplarını veriyor muyuz? 76 üniversite vardı, 208 üniversite var. Sağlıkta attığımız adımlar ortada. Bu bay bay Kemal bir zamanlar SGK'nın genel müdürü değil miydi? Savaş Ay'ın programını izlediniz mi? Öyle değil, böyle, diyor. Ya arkadaş sen bu kurumun başındasın. İcabında devleti feda edeceksin ama hastana iyi bakacaksın. Ulaşımda bize tamamen Trakya'ya kadar Kuzey Yolu ortada. YHT ortada. Ulaşımda atılan bu adımlarla dünyada örnek hale geldik. Daha güzel olacak ama bu ancak bizimle olur.

Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. Türkiye son 21 yıldır tercihini istikrardan, demokrasiden yaparak güçlendi. Kandil'den ne diyorlar, 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diyorlar. Biz milletimize güveniyoruz. Bunlara benim milletim bu fırsatı vermeyecektir. Onun için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmalıyız. Artık 3 haftadan geri saymaya başladığımız seçimlerde geleceğimizle ilgili tercihlerde bulunacağız. Bir tarafta hiçbir projesi olmayanlar var diğer tarafta Türkiye yüzyılını taçlandırmak isteyen biz varız. Sandıkta verilen yanlış kararın sonucu ağır olur. CHP ve onunla birlikte hareket eden partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum Geleceğinizi bu 7'li masaya emanet eder misiniz, kumar masasına emanet eder misiniz? Bakkala ekmek almaya bile göndermeye güvenemeyeceğiniz birine emanet eder misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna güvenemeyeceğiniz birine güvenebilir misiniz? Oturduğun apartmana yönetici seçmeyen birine ülkeni emanet edebilir misiniz? Ülkemizi bu tehlikeden uzak tutmalıyız. 14 Mayıs'ta Bursa'dan güçlü bir destek bekliyoruz.