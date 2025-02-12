ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı’na Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı’na Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti.

12 Şubat 2025 | 16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı’na Togg hediye etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Subianto'ya "Pamukkale beyazı" renginde Togg armağan etti.

‘KULLANDIĞIN ZAMAN SÜPER OLDUĞUNU GÖRECEKSİN’

Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı bahçesinde bir süre otomobili inceleyen Erdoğan ile Subianto, sohbet etti. Subianto'ya Togg'un özellikleri hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Kullandığın zaman süper olduğunu göreceksin. Sesini duyamazsın." dedi.

İki lider, Togg'un önünde fotoğraf çektirdi. Teslim töreninde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da yer aldı. AA

İlgili Haberler
Endonezya'da imzalanan 13 anlaşma
Endonezya'da imzalanan 13 anlaşma
Türk savunma sanayi devlerinin Endonezya'da attığı imzalar
Türk savunma sanayi devlerinin Endonezya'da attığı imzalar
0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
GERİ
İLERİ
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
Balsu Gıda halka arzında talep toplama başladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (12 Şubat)
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (11 Şubat)
Enda Enerji (ENDAE) borsa işlem tarihi belli oldu
Kalyon Güneş (KLYPV) ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul'da gong Vişne Madencilik için çaldı
Trump'ın son hamlesi ABD'li üreticilerin hisselerini artırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL