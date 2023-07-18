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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

18 Temmuz 2023 | 20:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'ye Togg hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani, Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından heyetlerarası görüşme yaptı. Görüşmelerden önce Erdoğan, Al Sani'ye "Gemlik mavisi" renkteki Togg'u hediye etti, iki lider Lusail Sarayı'nın avlusunda bir süre Togg'u inceledi.

Erdoğan, baş başa görüşmenin yapıldığı binaya, Al Sani'nin kullandığı Togg ile geçti.

Katar Emiri Al Sani, görüşme esnasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

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