ARA
Bist 100
5022,79
0,21%
Bist 100
Dolar/TL
19,4063
0,01%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3943
0,3313%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1024
0,3203%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1237,37
0,01%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoağn, ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV'den muaf olacağını açıkladı.

24 Nisan 2023 | 14:50
Son Güncellenme: 24 Nisan 2023 | 15:07
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor, muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz. Halihazırda 837 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son birkaç ayda ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekatıyla bile biz bunların hayallerini geride bırakırız. Bay bay Kemal böyle atmakla filan olmuyor. Esrar, eroin kaçakçılarından para getireceksin. Yok böyle bir şey." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazına ilişkin, şunları kaydetti:

"Rezerv değeri 500 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasında hesaplanan bu gazın ülkemize sağlayacağı kazançla geleceğimize yatırım yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin sanayisini, tarımını, enerjisini, altyapısını büyütmeden soframıza koyduğumuz ekmeği büyütemeyiz. Türkiye Yüzyılı'yla işte bunu başaracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Daha kendi aralarında anlaşmayı beceremeyenlere, ülkenin güvenliğini, huzurunu, kalkınmasını teslim etmek, ateşle barutu yan yana getirmekten farksızdır." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1237,37 0,01%
  • ALTIN ONS 1983,26 0%
  • BIST 100 5022,79 0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,4063 0,01%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3943 0,3313%
  • EURO/USD 1,1024 0,3203%
  • INGILIZ STERLINI 1,24577 0,10084%
  • JAPON YENI 134,375 0,283%
  • KANADA DOLARI 1,3543 0,03287%
  • RUS RUBLESI 81,249 -0,2468%
Günün En Çok Okunanları
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
Bakan Kurum yanıtladı: 20 soruda 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'
GERİ
İLERİ
100 yaşındaki doktor uzun ve sağlıklı yaşamak için asla yapmadığı 5 şeyi anlatıyor
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Atatürk'ün çocuklara armağanı: Arşiv fotoğraflarıyla ilk 23 Nisan
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Google'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için doodle
Türkiye'de şu an elektrikli araçlar için kaç şarj noktası var?
TOKİ'den İstanbul'da yapılacak sosyal konutlara ilişkin açıklama var
Franchise fırsatları: 25 binden fazla girişimci aranıyor
Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? Pasaport ücreti 2023 ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL