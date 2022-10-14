Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret artış beklentilerine ilişkin, “Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi’nden dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?” sorusu üzerine Erdoğan, “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bilgin de ‘9 bin TL olacak’ iddialarına tepki göstermişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin de, asgari ücretin 9 bin lira olacağı iddialarına, “Asgari Ücret Komisyonu’nun kararıyla ortaya çıkacak bir konu. Böyle loto tahmini yürütür gibi şu kadar olacak, bu kadar olacak gibi açıklamaları kim yapıyor bilmiyorum ama bunların hiçbir geçerliliği yok.

Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde.” sözleriyle tepki göstermişti.