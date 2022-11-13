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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 | 18:47
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:06
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." sözleriyle başladı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır."

6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi. (Yaralı sayısı 81'e yükseldi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz, İstiklal Caddesi'ndeki olayın faillerinin hak ettikleri şekilde cezalandırılacağından emin olsunlar. Devletimizin ilgili birimleri bu kalleş saldırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

"İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanın terör bağlantısına ilişkin bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla ilk tespitler oradaki kaçışmalar vesaire falan, bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında."
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