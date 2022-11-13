Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı

"İlk gelişmeler, valimin bize aktardığı ilk bilgi burada bir terör kokusu var"

, Endonezya'ya hareketi öncesi basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, "Erdoğan, şöyle devam etti:"Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır."Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cumhurbaşkanı Erdoğan,ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'ndaki patlamanınşu ifadeleri kullandı: