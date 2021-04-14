Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin olarak, “Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Kanal İstanbul Projesine ilişkin şunları kaydetti:

“İstanbul büyük zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacak. Montrö ile yakından uzaktan alakası olmayan böyle bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacaktır.”

İstanbul Sözleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesine ilişkin, “İstanbul Sözleşmesi ne ülkemizde ne dünyada kadın haklarına saygıyı getirmedi. Bizim dinimizde kadına şiddet haramdır. Biz bu sözleşmenin daha adilini, daha güzelini, daha güçlüsünü yapar onunla yola devam ederiz.” açıklamasında bulundu.

104 emekli amiralin bildirisi

Erdoğan, emekli 104 amiralin bildirisine ilişkin şunları aktardı:

“Cumhurbaşkanı olarak ordunun başkomutanıyım. 104 emekli olarak böyle bir açıklamayı nasıl yapıyorsunuz? Bu özgürlüğünüzle alakalı değil. Koordine olan, aynı düşünce kalıbı içinde böyle bir metnin ortaya konulmasını başkomutan, Cumhurbaşkanı olarak kabul etmemiz mümkün değil.”

İtalya Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İtalya Başbakanı’nın yapmış olduğu açıklama tam bir densizliktir, tam bir terbiyesizliktir.” dedi.