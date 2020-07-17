Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi’nde kılınacak ilk cuma namazına ilişkin, “1000 ila 1500 civarında ancak bir cemaat orada oluşabilecek.” dedi.

“Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya’nın ibadete açılmasına ilişkin, “Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya’nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. (Ayasofya) Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “(Ayasofya’nın ibadete açılması) Ayasofya’nın bu esaret zincirinden kurtulmasıdır. Bu zincir aslında sökülüp atılmıştır.” dedi.

Ayasofya Camisi’nin ibadete açılmasının gençlik yıllarının en büyük hayallerinden olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim doğrusu gençlik yıllarımızın da en büyük hayaliydi. Bu gençlik yıllarımızın hayalini de gerçeğe dönüştürdüğümüz için ayrıca mutluyuz.” dedi.

Kıdem tazminatı açıklaması

Kıdem tazminatı değişikliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil.” dedi.

Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin soruya, “Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı’nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı.” dedi.