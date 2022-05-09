Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler konusuna ilişkin, “Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi’nde MÜSİAD’ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye’nin Gücü Ödülleri Töreni’ne katılıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

“Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız.”

(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız.

Vatandaşımızın ve işletmelerimizin kesintisiz enerjiye en uygun fiyatlarla erişimi için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız.

(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız.