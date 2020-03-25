Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:
“2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.”
Erdoğan, Kovid-19’la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:
Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.
32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.
Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.
1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.
KOBİ’lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran’a ertelenecek.
Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.
Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.
İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘işe devam kredi desteği’ hayata geçirilecek.
3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli ‘esnaf kart’ desteği verilecek.
Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.
Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.
Bir cevap yazın