Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşları krizin etkilerinden korumaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“2 milyon dar gelirli aileye 1000 Türk Lirası nakit destek verilecek. En düşük emekli aylığı 1500 liraya çıkarılacak. Asgari ücretliye toplamda 7 milyar liralık ücret desteği sağlanacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na düzenli aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarılacak.”

Erdoğan, Kovid-19’la mücadele kapsamında 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay boyunca üst tavandan yapılacak.

32 bin yeni sağlık personeli istihdam edilecek.

Kamu kurumlarının misafirhaneleri tüm sağlık personeli için kullanıma açılacak.

1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede kullanıma sunulacak.

KOBİ’lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran’a ertelenecek.

Yerli dezenfektan, koruyucu elbise gözlük ve maske üreten firmalara 6 milyon TL destek verilecek.

Nakit akışı bozulmadan firmalara gerektiğinde ilave finansman desteği verilecek.

İşletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘işe devam kredi desteği’ hayata geçirilecek.

3 ay ödemesiz, 12 ay vadeli 25 bin TL limitli ‘esnaf kart’ desteği verilecek.

Kredi kartı ödemeleri haziran sonuna kadar ertelenebilecek.

Personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti imkanı tanınacak.