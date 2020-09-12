Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajları özetle şöyle:

Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda ‘Bizim çocuklar yine başardı.’ demek için bekliyordu.

Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ’nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz.

Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı.

Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye’ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur.

Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül’de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır.

Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.

Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter.

MACRON VE YUNANİSTAN MESAJLARI

“Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.” ifadesini kullanan Erdoğan, “Senin (Macron) tarih bilgin de yok. Sen Fransa’nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye’yle uğraşma.” dedi.

Erdoğan, “(Yunanistan) Yeri geldiği zaman ‘komşu, komşu, komşu’ diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara ‘Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.’ diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz’da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Yunanistan’a) Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin, hepten yalnız kalırsınız.” ifadesini kullandı. AA