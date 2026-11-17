Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,69 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,13 artış görülürken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,37 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,75 azalış görüldü.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 7,94 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 7,13 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,91 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 57,83 azalış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 27,67 azalış ile turunçgiller oldu.