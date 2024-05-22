Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Sabancı’dan gençlere umut olacak proje

“Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma” prensibiyle, yaklaşık 100 yıldır toplumsal kalkınmaya öncülük eden Sabancı Topluluğu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını yeni bir seferberlikle kutluyor.

“Bütün ümidim gençliktedir” diyen Ulu Önder Atatürk’ün izinde, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, ülkemizin beyin gücünün Türkiye’de kalması, ülke çapında gençlere, girişimcilere inovasyona ve teknolojiye erişim konusunda fırsat eşitliği sağlanması için Sabancı Gençlik Seferberliği’ni başlatıyor.

“3 YILDA 30 BİN GENCE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ”

Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, önümüzdeki 3 yıl boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesini kapsayacak Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı kurulacak. Öncelikli olarak Sabancı Topluluğu şirketlerinin faaliyet gösterdiği şehirlerde Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle hayata geçirilecek olan Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri, 18-34 yaş arasındaki genç yeteneklere açık olacak.

Proje kapsamında 3 yıllık bir dönemin sonunda, yurt içinde 34 ilde ve 35 üniversitede, yurt dışında ise en az 2 merkezde ve 2 üniversitede olunması; projenin sonunda ise en az 30 bin gence ulaşılması hedefleniyor.

Bu merkezlerle, gençlere fikirlerini geliştirebilecekleri, değer üretebilecekleri bir ekosistem yaratılması, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratacak girişimcilerin desteklenmesi ve yeni nesil liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanırken, beyin göçünün beyin gücüne dönüştürülmesi hedefleniyor.

“SABANCI’NIN GÜCÜNÜN KAYNAĞI SAHADA OLMAKTIR”

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt olan Sabancı Topluluğu’nun kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin toplumsal gelişimine öncülük ettiğinin altını çizerken, “Sabancı’nın gücü sadece fabrikalarından, istihdam ettiği 60 binden fazla çalışanından gelmez. Sabancı’nın gücünün asıl kaynağı ülkesine, milletine, gençlere duyduğu sevgidir. Sahada olmak, insanının her daim yanında durmaktır. 2021’de başlattığımız ve kısa süre içerisinde Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk hareketine dönüşen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği ile bu dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koymuştuk. Sabancı Gönüllülerimiz yaklaşık 1.250 etkinlik için 170 bin saatini Sabancı Cumhuriyet Seferberliği’ne ayırdı. Deprem bölgesinin yerel kalkınmasına öncülük etmek hedefiyle Habitat Derneği ile birlikte yürüttüğümüz; Topluluk şirketlerimiz Brisa, Kordsa, Temsa ve Teknosa ile hayata geçirdiğimiz Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi aracılığıyla 1.250 girişimciye ulaştık. Ve bir kez daha gördük ki; Türkiye çağdaşlaşma yolculuğuna devam edecekse bunun için gençlerin bu yolculuğa inanması, bu yolculuğun bir parçası olması şart. Sabancı Gençlik Seferberliği’ni işte bu motivasyon ve bu sorumluluk duygusuyla başlatıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE SOSYAL GİRİŞİM MODELİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Dünyada yaşanan dönüşüm ışığında, Türkiye’nin gençlerin liderliğinde yeni bir atılıma, yıkıcı düşünceye ve bu düşünceyi ürünleştirmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Cenk Alper, “Şu an önümüzde bunu yapabileceğimiz bir fırsat penceresi var ama bu sonsuza kadar açık kalmayacak. Dünyada hızlı olanın, kararlı olanın, doğru hamleleri yapanın kazanacağı bir dönemdeyiz. Sabancı bu topraklarda yaklaşık 100 yıldır kalıcı değer yaratıyor. Bu değeri yaratabilmesinin bazı nedenleri var. Umutlu olmak, Türkiye’nin potansiyeline inanmak, gençlere güvenmek... Bunlar Sabancı’nın kodları. Gençlerin izlemekle yetinmesini, iç çekmesini, hayıflanmasını reddeden; yaratıcılığını, potansiyelini ve özgür düşüncelerini ortaya çıkaran bir kültür bu. Sabancı Gençlik Seferberliği de bu kültürün bir sonucu. Proje kapsamında kuracağımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı ve binlerce Sabancı Gönüllümüzün desteğiyle, tüm kaynaklarımızı ve tüm teknoloji altyapımızı gençlere açacağız. Gençlerin değişim yaratma gücü ile Sabancı Topluluğu’nun yaklaşık 100 yıllık deneyimini ve inovasyon gücünü Sabancı Gönüllülerinin desteğiyle bir araya getirirken, Türkiye’de yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atacağız” dedi.

“GENÇLERE YENİ NESİL ALTIN BİLEZİK VERECEĞİZ”

Bu projeyle birlikte, gençlere fırsat eşitliği sunacaklarını ve aynı zamanda balık tutabilecekleri çok geniş bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizen Cenk Alper, “Biz bu yola çıkarken şunu söyledik. Önce dinleyeceğiz, anlayacağız sonra da harekete geçeceğiz. Gençleri de çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Bu ekosistem içerisinde farklı seçenekleri olacak. İsteyen bizimle birlikte yeni teknolojiler geliştirecek, isteyen kendi şirketini kurmak için çalışacak. Onlar seçecek, biz onlara yardımcı olacağız. Artık gençlere ne yapacaklarını dikte etme dönemi geride kaldı. Onları, bizim adımlarımızı izleyecek bireyler olarak değil, geleceği şekillendirecek potansiyel liderler olarak konumlandırmak aslında onlara ve ülkemize yapacağımız en büyük iyiliklerden biri” şeklinde konuştu.

Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı bünyesinde hayata geçirilecek programların, gençlerin özgeçmişlerine yazabilecekleri en değerli unsurlardan biri olmasını hedeflediklerini ifade eden Cenk Alper, “Eskiden ‘altın bilezik’ kavramını daha çok meslekler için kullanırdık. Bugün yeni altın bilezik; fikir, fırsat, hayal ve özgürlük dörtgeninde şekilleniyor. Dolayısıyla, bu merkezlerimiz, buralardaki programlarımız gençlerimizin yeni altın bileziği olacak” dedi.

Editöre Not / Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri Ağı Hakkında