Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu projenin yılın son çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, CW Enerji ile Komagene markasını bünyesinden bulunduran Yörpaş AŞ ile arazi tipi GES kurulumu gerçekleştireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Firma ile KDV hariç 3 milyon 766 bin dolar tutarında sözleşme imzaladık. Hayata geçireceğimiz güneş enerjisi santrali ile Komagene enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden karşılayacak."

Yılmaz, her anlaşma ile Türkiye'nin yeşil enerji hedefine katkıda bulunduklarına işaret ederek, "Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli, enerji bağımsızlığı açısından oldukça önemli. Biz de çalışmalarımızla ülke ekonomisine katkı sağlama amacındayız. Türkiye'nin her yerinde projeler üretmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde güneş enerjisinin gücünü firmalarla tanıştırmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GES'lerin enerji tasarrufu sağladığını ve karbon ayak izini önemli ölçüde azalttığını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"İleri teknoloji güneş panellerimizle temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamaya devam edeceğiz. Alanında uzman kadromuzla enerjimizi, gücümüzü ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için harcıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. CW Enerji olarak ekolojik, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için sonsuz güneş enerjisinden daha fazla yararlanarak ülke ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunmayı ve katma değerli ürünlerimiz ile sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceğiz."

Komagene Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Ceyhun Tekdemir de söz konusu yatırımla enerji ihtiyacının önemli kısmını güneşten karşılayacaklarını ifade etti.