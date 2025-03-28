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Daha az atık, daha fazla değer için kamu ve iş dünyası buluşuyor

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atılıyor. Döngüsel ekonomi alanındaki farkındalığı arttırmak ve bu dönüşümü hızlandırmak amacıyla düzenlenen Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası etkinliği, bu yıl dördüncü kez iş dünyasının ve kamunun katılımıyla gerçekleşecek.

28 Mart 2025 | 14:16
Daha az atık, daha fazla değer için kamu ve iş dünyası buluşuyor

Döngüsel ekonomi anlayışının daha geniş kitleler tarafından benimsenmesi ve iş dünyasında etkin bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, büyük buluşma için hazırlanıyor. 

8 Nisan’da İstanbul’da İstanbul Sanayi Odası’nın, 10 Nisan’da ise Denizli’de Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde kamu ve özel sektör profesyonelleri ile İskandinav ülkelerinden sektöründe uzman kişileri bir araya getirecek etkinlikler, döngüsel ekonominin potansiyelini ve iş dünyasında yaratabileceği fırsatları geniş bir katılımcı kitlesine sunmayı hedefliyor.

Etkinlik, DCube Döngüsel Ekonomi Danışmanlık ve Sürdürülebilirlik A.Ş.(DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) paydaşlıkları, Nordic Council of Ministers ve AB Türkiye Delegasyonu katkıları, İstanbul Sanayi Odası ve Denizli Sanayi Odası'nı iş birlikleriyle gerçekleştirilecek. Haftada, döngüsel ekonominin çevresel, toplumsal ve ekonomik faydaları vurgulanacak. Türkiye’nin sürdürülebilirlik odaklı geleceğine giden yolda döngüsel ekonomi odaklı iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. 

Hafta boyunca düzenlenecek paneller ve konuşmalarda, Türkiye’deki kamu ve iş dünyasından alanında uzman üst düzey konuşmacıların yanı sıra, İskandinav ülkelerinden panelistler, sanayide yeşil dönüşüm, dönüşüm için gerekli yetkinlikler, kaynak verimliliği, iklim dostu çözümler, döngüsel ürün tasarımı ve döngüsel ekonominin finansmanı gibi birçok kritik konuyu ele alacak. Katılımcılar döngüsel ekonomi uygulamalarının farklı sektörlerde inovasyon, sürdürülebilir üretim, yeşil teknoloji ve yeni iş modelleri gibi alanlarda yaratacağı potansiyeli keşfedecek.

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Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
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Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
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