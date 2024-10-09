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Dallas Fed Başkanından kademeli faiz indirimi çağrısı

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, geçen ayki büyük faiz indirimini desteklediğini, ancak enflasyona yönelik “hala gerçek” yukarı yönlü riskler ve ekonomik görünüm üzerindeki “anlamlı belirsizlikler” göz önüne alındığında daha küçük indirimler istediğini söyledi.

09 Ekim 2024 | 17:42
Dallas Fed Başkanından kademeli faiz indirimi çağrısı

Fed'in üç hafta önce politika faizini %4,75-%5,00 aralığına indirmesinden bu yana kamuoyuna yaptığı ilk açıklamalarda Logan, “Geçen ayki yarım puanlık indirimin ardından, normal bir politika duruşuna geri dönmek için daha kademeli bir patika, ikili hedeflerimize yönelik riskleri en iyi şekilde dengelemek için muhtemelen uygun olacaktır” dedi.

Logan, merkez bankasının “Fed fonları hedefini ‘normal’ ya da ‘nötr’ bir seviyeye indirmek için acele etmemesi gerektiğini, bunun yerine finansal koşulların, tüketimin, ücretlerin ve fiyatların davranışını izlerken kademeli olarak ilerlemesi gerektiğini” ifade etti.

Greater Houston Partnership tarafından düzenlenen bir enerji konferansında hazırladığı konuşmasında Logan, enflasyondaki ilerlemenin geniş tabanlı olduğunu ve iş gücü piyasasının soğuduğunu belirtmesine rağmen yavaş hareket etmek için bir dizi neden sıraladı.

Enflasyonun %2 hedefimizin üzerinde takılıp kalabileceğine dair anlamlı bir risk görmeye ettiğini belirten Logan, beklenenden daha güçlü tüketici harcamaları veya ekonomik büyüme potansiyeline; finansal koşullarda ‘yersiz’ daha fazla gevşemeye ve ekonomik büyüme üzerinde ne aşağı ne de yukarı baskı yapan borçlanma maliyetleri seviyesinin -‘nötr faiz oranı’- pandemi öncesine göre daha yüksek olması olasılığına dikkat çekti.

Diğer yukarı yönlü enflasyon riskleri arasında jeopolitik riskler ve Doğu Yakası liman işçileri grevi nedeniyle tedarik zinciri sorunlarının yeniden ortaya çıkmasının yer aldığını belirten Logan, işçiler ve liman operatörlerinin Ocak ayında sözleşmelerini yeniden gözden geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Logan, iş gücü piyasasının hala sağlıklı olmakla birlikte, “enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde %2'ye döndürmek için gerekenin ötesinde soğuyabileceği veya istihdam durumunun aniden kötüleşebileceği” yönündeki risklere işaret etti. (Foreks) 

 

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