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Danimarkalı şirketten tarihi satın alma

Alman Demir Yolları (Deutsche Bahn), lojistik birimi Schenker'i Danimarkalı taşımacılık şirketi DSV’ye 14,3 milyar avroya satmak için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

13 Eylül 2024 | 20:19
Danimarkalı şirketten tarihi satın alma

Alman Demir Yollarıdan yapılan açıklamada, DSV'nin Schenker için 14,3 milyar avroluk teklifinin kabul edildiği belirtildi.

Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından gelecek yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Alman Demir Yolları, satış tamamlanana kadar beklenen faiz geliri de dahil olmak üzere, anlaşmanın 14,8 milyar avro değerinde olduğunu da açıkladı.

33 milyar avro borcu olan Alman Demir Yolları, Almanya'da trenlerde gecikmelerinden artmasıyla eleştirilerin ardından ana demir yolu işine odaklanmak ve borcunu azaltmak için geçen yıl Schenker'i satışa çıkarmıştı.

EN BÜYÜK SATIN ALMA OLARAK KAYITLARA GİRDİ

Söz konusu satın alma, Danimarkalı bir şirket tarafından gerçekleştirilen en büyük satın alma olarak kayıtlara geçti.

DSV, dünya çapında yaklaşık 75 bin kişiyi istihdam ediyor. Danimarkalı şirket, Alman şirketi satın almasıyla Avrupa'daki faaliyetlerini daha da güçlendirmek istiyor. Merkezi Essen’de olan Schenker'in ise 130’dan fazla ülkede 72 bin 700 çalışanı bulunuyor.

DSV, satın almanın yaklaşık 5 milyar avrosu hisse satışı ve borçlarla finanse edileceğini duyurdu.

Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, yaptığı açıklamada, "Alman Demir Yollarının asıl işi olan Almanya'daki demir yolu taşımacılığına odaklanmasına” dikkati çekerek, “Schenker'in satışı bu yönde atılmış önemli bir adımdır.” ifadesini kullandı.

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