Dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, CNBC-e'ye yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisine dair kritik noktaları ele aldı.

MIT profesörü Acemoğlu, Türkiye'nin yüksek risk taşıyan bir ekonomik ortamda olduğunu belirterek, "Risk ne kadar yüksek olursa, doğru yatırımların gelmesi zaman alır" dedi. Ayrıca, enflasyonun kontrol altına alınmasının yatırımcılar için önemini vurguladı.

Teknolojinin demokrasi üzerindeki etkilerini dikkate almanın gerekliliğini ifade eden Acemoğlu, "Türkiye önce Güney Avrupa'yı yakalamalı sonra Çin'le rekabet eder" diye konuştu. Merkez Bankası'nın para politikaları hakkında da konuşan Acemoğlu, "TCMB'den erken bir gevşeme beklemiyorum, çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bu değil" şeklinde konuştu.

Küresel faiz oranlarının geleceğine dair de öngörülerde bulunan Acemoğlu, "Dünyada faizler düşecek, ancak eski sıfır faizli günlere geri dönülmeyecek" diyerek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin eğitim ve beşeri sermayeye yatırım yapması gerektiğini savunan Acemoğlu, büyümenin sürdürülebilir olması için istihdamın artırılması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonun düşürülmesinin önemine vurgu yaparak, "Eğer enflasyonu düşürürsek, geleceğe yatırım yaparız" dedi ve şu anki enflasyon sorununa acilen çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de kısa vadeli düşünmenin yaygın olduğunu, ancak problemlerin uzun vadeli çözümler gerektirdiğini ifade eden Acemoğlu, negatif reel faizlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, düşük faiz ortamında dahi yüksek teknoloji ihracatında yeterli başarıya ulaşılamadığını dile getirdi. Son olarak, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında yeterince ilerleme kaydedemediğine dikkat çekti.