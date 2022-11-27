ARA
Bist 100
5188,2
3,65%
Bist 100
Dolar/TL
18,6438
0,0024%
Dolar/TL
Euro/TL
19,6881
0,2708%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,056
0,2511%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1073,24
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Darphane'den 1 TL açıklaması

27 Kasım 2022 | 14:21
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:16
0
Darphane'den 1 TL açıklaması
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamada "son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu" belirtildi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son günlerde tedavüldeki Türkiye Cumhuriyeti'nin madeni paralarıyla ilgili gerçeklikten uzak ve mesnetsiz birtakım iddialar ile kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla bir duyuru yapılmasının zaruri görüldüğü aktarıldı.

Darphane'nin, Türkiye'nin madeni para ihtiyacını arz ve talebi dengeleyecek şekilde sorunsuz ve kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Darphane tarafından üretilen madeni paraların, yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluştuğu bildirildi.

Açıklamada, madeni alaşımda kullanılan bakır, çinko ve nikel fiyatlarının küresel çapta yüksek bir dalgalanmaya maruz kaldığı, bu durumun dünyadaki tüm madeni paraların üretimi üzerinde olumsuz etki oluşturduğu ve piyasaların tekrar dengeye oturmasıyla madeni para üretim maliyeti ile nominal değerlerin tekrar dengelendiği kaydedildi.

Bu çerçevede, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamalıdır. Ayrıca, üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 Sayılı Kanun ile düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca, madeni paralar, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Tebliği ile de korunmaktadır. Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımları elde etmek için eritmeye kalkanlar, ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacaklardır."
0
  • ALTIN GRAM - TL 1073,24 -0,37%
  • ALTIN ONS 1790,55 -0,36%
  • BIST 100 5188,2 3,65%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6438 0,0024%
  • EURO/TURK LIRASI 19,6881 0,2708%
  • EURO/USD 1,056 0,2511%
  • INGILIZ STERLINI 1,2282 0,2007%
  • JAPON YENI 137,172 0,41%
  • KANADA DOLARI 1,36615 0,10185%
  • RUS RUBLESI 63,071 -0,5189%
Günün En Çok Okunanları
İkinci el otoda en çok satılan 10 marka belli oldu
Yeni DS 7 Türkiye’de: Satış fiyatı belli oldu...
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3
Son 10 yılda 10 kat büyüdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
ÜYE OL