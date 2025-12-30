Darüşşafaka Cemiyeti 9,94 ile notlandı

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında Türkiye’de bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 10 üzerinden aldığı 9,94’lük puanla sivil toplum alanında örnek bir yönetim modeli ortaya koyuyor.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunu on üç yıldır kesintisiz olarak yayımlayan Darüşşafaka Cemiyeti, 8,40’lık başlangıç notunu istikrarlı bir gelişimle 2025 yılında 9,94 seviyesine taşıyarak şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliği esas alan yönetim anlayışını kalıcı bir kurumsal kültür haline getirdiğini bir kez daha güçlü biçimde gösterdi.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyetinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirildi. 2025 yılına ait derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki toplam 302 kriterin analizi sonucunda hazırlandı.

Babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli çocuklara 5. sınıftan itibaren tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim imkânı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetişim alanında hayata geçirdiği uygulamalarla bu yıl da notunu yükseltmeyi başardı. Cemiyet, bir önceki yıl 9,89 olan uyum notunu 2025’te 10 üzerinden 9,94’e taşıyarak istikrarlı yükselişini sürdürdü. Elde edilen 9,94’lük notla Darüşşafaka Cemiyeti, sivil toplum kuruluşları arasında kurumsal yönetim alanında en yüksek seviyeye ulaşan kurumlar arasında yer alarak zirveye ne denli yakın bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu sonuç, Cemiyetin yıllara yayılan istikrarlı yönetim anlayışının ve kurumsal mükemmeliyet hedefinin somut bir göstergesi oldu.

“Zirveye kararlılıkla ilerliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, şunları söyledi:

“Darüşşafaka Cemiyeti, 2013 yılında 8,40 puanla başladığı kurumsal derecelendirme yolculuğunu bugün 9,94 seviyesine taşıyarak, kurumsal yönetimde sivil toplum kuruluşları arasında zirvede yer almayı başarmıştır. 162 yıllık köklü tarihimiz boyunca bize emanet edilen her kaynağı büyük bir sorumluluk bilinciyle yönettik. Elde ettiğimiz bu sonuç, yalnızca önemli bir başarı değil; aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda zirveye doğru kararlılıkla ilerlediğimizin de güçlü bir göstergesidir. Bağışçılarımıza duyduğumuz güvenin karşılığını verebilmek adına, kurumsal yönetim standartlarımızı en üst seviyede tutmaya ve bu anlayışı geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”