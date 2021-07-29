Artan küresel taleple çelik fiyatları yükseliyor. Pandemi ve korumacı politikalara rağmen ilk çeyrekte üretimini artıran demir-çelik şirketleri iyi bilançolar açıkladı. Güçlü kârlılığın devamı beklenirken, ilave kota uygulamaları ve hammadde fiyatlarındaki olası artış risk oluşturuyor.

2020’nin ilk yarısındaki üretim kısıtlamalarının olumsuz etkilediği demir-çelik sektörü, 2021’de atağa geçti. 2020 son çeyrekte artan küresel taleple çelik fiyatlarında başlayan yükselişin 2021’de de sürmesi, ilk çeyrekte başarılı finansal sonuçları beraberinde getirdi.

Biz de mevcut gelişmelerden yola çıkarak demir-çelik sektörü ile şirketlerindeki görünümü analiz ettik, öngörüleri araştırdık. İlk çeyrekte demir-çelik şirketleri satış ve net kârlarda ciddi artışlar yakaladı.

Kârlarda Erdemir’in yüzde 771, Yükselen Çelik’in yüzde 585 ve İskenderun Demir Çelik’in yüzde 401 artışla ilk çeyreği oldukça başarılı geçirdiği görülüyor.

2020 ilk çeyrekte zararda olan Kardemir’in (A, B, D) kâra geçmesi dikkat çekiyor. Net satışlarda da tablo iyi. Sektörün beş büyük şirketi de yıllık bazda cirolarını yüzde 50’nin üzerinde artırdı.

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