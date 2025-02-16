Demirören Holding'den Tayfun Demirören açıklaması

Habertürk'ün haberine göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tayfun Demirören 15 Şubat gece yarısı İstanbul Havalimanına ailesini karşılamaya gittiği esnada kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı. Demirören, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tayfun Demirören'in karşılıksız çek verdiği gerekçesiyle hakkında ceza kararı çıktığı ve 66 milyon 770 bin TL adli para cezası olduğu belirtiliyor. Demirören Yatırım Holding'ten yapılan açıklamada Tayfun Demirören'in şahsına ait şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin bir nedenle tutuklandığı bildirildi.

Konuya ilişkin Demirören Yatırım Holding’den yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur.