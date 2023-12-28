Dental sektöründe yerlilik ve ihracat artıyor

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, 2024 için hedef pazarlarının Hindistan, Asya Pasifik ve Güney Amerika olduğunu söyledi.

Türkiye’nin hemen her alanda ivme yakaladığı yerli üretim hamlesi tıbbi cihaz ve dental sektörlerinde de meyvelerini vermeye başladı. Ağız sağlığı ve diş malzemeleri sektörü, 2023’ü, bir yıl öncesine göre 40 artışla 350 milyon dolar ihracatla kapattı. Dental sektörün çatı STK’sı Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), ihracatta sürdürülebilir artış için 2024 hedef pazarlarını belirledi.

YENİ ROTA HİNDİSTAN, ASYA PASİFİK VE GÜNEY AMERİKA

DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, sektörün en fazla ihracatı Orta Doğu, Avrupa ülkeleri, Türk cumhuriyetler, Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştirdiğini söyledi. Uçar, “Mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirerek, 2024 için yeni alternatif dış pazarlar belirledik. Bunların başında Hindistan, Asya Pasifik ve Güney Amerika geliyor. Bu bölgelerdeki pazar araştırmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 2024’ün ilk çeyreğinden itibaren aksiyon almaya başlayacağız. Sektör ihracatını büyütmenin, daha da önemlisi sürdürülebilir kılmanın tek yolu yeni pazarlarda var olmaktan geçiyor. Asıl hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermek” dedi.

YERLİLİK ORANI IMPLANTTA YÜZDE 70, ENDDONTİDE YÜZDE 50

Sektörün yeri üretim oranında son yıllarda ciddi ivmelenme yaşandığını vurgulayan Uçar, “Implanttaki yerli üretim oranı yüzde 70 seviyesinde. Dental sektörün ana faaliyet kolu olan endodonti alanında ise bu oran yüzde 50. Sektörün genelinde ise yerli üretim oranı yüzde 20. Gelecek 5 yıl içerisinde sektörün toplam yerlilik oranını yüzde 40’lara çıkarmayı hedefliyoruz. Yerli üretim ihracat için olduğu kadar sağlık turizmi için de kritik öneme sahip. Türkiye, dünyanın en fazla sağlık turisti ağırlayan ilk beş ülkesi arasında” ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İKİNCİ BÜYÜK FUARI

Sektörün küresel oyuncularla buluşma noktası İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı IDEX. Fuarı, geçen Mayıs’ta 28 bin 460’ı yabancı olmak üzere toplamda 87 bin kişi ziyaret etti. Başkan Uçar, fuarlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Son fuarımıza 100’ü yerli üreticilerimiz olmak üzere 500’ün üzerinde yerli ve yabancı firma katıldı. 250 milyon dolarlık ticaret hacmi yakaladık. Bu rakam IDEX’i Türkiye’nin ve bölgenin en büyük, Avrupa’nın ise Köln’de düzenlenen dünyanın en büyük dental fuarı olan IDS’in ardından ikinci büyük fuarı konumuna taşıdı. 8-11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 2024 fuarımızda yabancı ziyaretçide ve ticaret hacminde en az yüzde 15 oranında artış hedefliyoruz. Dubai’deki AEDDC ve Köln’deki IDS fuarına ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliği ile milli katılım organizasyonları düzenleyerek firmalarımızın uluslararası fuarlara düzenli katılmasına vesile oluyoruz.”