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  • Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

Depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

22 Ağustos 2023 | 09:44
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Deprem bölgesinde elektrik ve gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.

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