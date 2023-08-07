ARA
Bist 100
7470,1
0,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,0043
0,1403%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7234
0,6252%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1007
-0,0227%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1682,03
-0,14%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Deprem sigortasında önemli değişiklikler... Teminatlara 'enflasyon' ayarı da geldi

Deprem sigortasında önemli değişiklikler... Teminatlara 'enflasyon' ayarı da geldi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, deprem sigortasında önemli değişikliklere gitti. Yeni kararlarla deprem sigortasına, "muafiyet" getirilirken, zorunlu deprem sigortası olmadan konuta deprem teminatı verilmeyecek. Birim metre kare fiyatlarında da değişikliğe gidildi. Ayrıca sigortalar enflasyona endeksli olacak

07 Ağustos 2023 | 15:13
0
Deprem sigortasında önemli değişiklikler... Teminatlara 'enflasyon' ayarı da geldi

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan deprem sigortasında yapılan değişiklikleri yazdı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yeni kararlarıyla beraber konut ve işyerlerine yönelik deprem sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi. Konutlarda birim metrekare fiyatlarında değişikliğe gidildiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon ayarı 

"1 Ağustos’tan itibaren, konutlarda, deprem teminatı verilirken, birim metrekare fiyatı betonarme konutlar için 12 bin liradan, diğer konutlar için de 8 bin liradan az olamayacak. 

Ayrıca sigortalar enflasyona endeksli olacak ve enflasyon nedeniyle sigortacılar teminatlarda belli oranda artış yapılacak. Bu artışı da konut poliçesinde belirtecek."

Yüzde 2 muafiyet uygulanabilecek

Deprem sigortasında, "muafiyet" getirildiğini vurgulayan Doğan, "Konut deprem sigortasında sigorta şirketleri yüzde 2 muafiyet uygulayabilecek. Nedir, muafiyet? Hasarın belli miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi. Yani, küçük hasarların belli bir bölümünün sigorta tarafından ödenmesi. Örneğin, hasar tutarı 1 milyon lira ise, sigorta şirketi yüzde 2 muafiyet tutarı olan 20 bin lirayı düşecek ve sigortalıya 980 bin lira ödeyecek. Yeni şartlara göre muafiyet tutarı arttıkça, sigorta şirketleri fiyatlardan indirim yapacak. Örneğin, sigortalı yüzde 10 muafiyet isterse, sigortacı fiyatta yüzde 35’e varan indirim uygulayacak" değerlendirmesini yaptı.

Zorunlu deprem sigortası olmadan deprem teminatı verilmeyecek

Ayrıca, sigorta şirketleri Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamındaki konutlar için zorunlu deprem sigortası olmadan, konuta deprem teminatı veremeyecek. Konuta önce DASK poliçesi yapılacak.

Örnek tablo 

SEDDK, yeni şartlara göre, deprem teminatı içeren konut sigortasındaki prim ve ödenecek hasar tutarı hakkında örnek tablo da yayımladı. Buna göre, konut sigorta bedeli 1 milyon 200 bin lira ve DASK teminat tutarı 300 bin lira olan, birinci derece deprem bölgesindeki konutun sigorta bedeli 900 bin lira (1 milyon 200 bin-300 bin= 900 bin TL) olacak ve tüketici bunun için 1692 lira prim ödeyecek.

Sigorta bedeli 2 milyar liraya yükseltildi

Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile deprem öncesine kadar 400 milyon TL olan sigorta bedeli limiti 1 Ağustos’tan itibaren 2 milyar TL’ye çıkarıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1682,03 -0,14%
  • ALTIN ONS 1937,37 -0,29%
  • BIST 100 7470,1 0,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0043 0,1403%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7234 0,6252%
  • EURO/USD 1,1007 -0,0227%
  • INGILIZ STERLINI 1,2787 0,2061%
  • JAPON YENI 142,457 0,495%
  • KANADA DOLARI 1,33676 -0,09492%
  • RUS RUBLESI 95,625 -0,2608%
Günün En Çok Okunanları
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Borsada ralli tamam mı devam mı?
Borsada ralli tamam mı devam mı?
İhracatın rotası: 10 dev sektörün yeni dönem stratejileri
GERİ
İLERİ
Göç kentlerinde yeni konutlara talep arttı: 13 kentte fiyatlar nasıl değişti?
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Olası bir Marmara Depremi hangi kentleri etkiler?
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Citroen ağustos ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu
Rus medyasına göre Türkiye turlarındaki fiyat artışının sebepleri
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
4.5 milyar dolarlık bitcoin davasında itiraf geldi
Borsada ralli tamam mı devam mı?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL