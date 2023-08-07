Hürriyet yazarı Noyan Doğan, 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan deprem sigortasında yapılan değişiklikleri yazdı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yeni kararlarıyla beraber konut ve işyerlerine yönelik deprem sigortasının şartlarını baştan sona değiştirdi. Konutlarda birim metrekare fiyatlarında değişikliğe gidildiğini belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon ayarı

"1 Ağustos’tan itibaren, konutlarda, deprem teminatı verilirken, birim metrekare fiyatı betonarme konutlar için 12 bin liradan, diğer konutlar için de 8 bin liradan az olamayacak.

Ayrıca sigortalar enflasyona endeksli olacak ve enflasyon nedeniyle sigortacılar teminatlarda belli oranda artış yapılacak. Bu artışı da konut poliçesinde belirtecek."

Yüzde 2 muafiyet uygulanabilecek

Deprem sigortasında, "muafiyet" getirildiğini vurgulayan Doğan, "Konut deprem sigortasında sigorta şirketleri yüzde 2 muafiyet uygulayabilecek. Nedir, muafiyet? Hasarın belli miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi. Yani, küçük hasarların belli bir bölümünün sigorta tarafından ödenmesi. Örneğin, hasar tutarı 1 milyon lira ise, sigorta şirketi yüzde 2 muafiyet tutarı olan 20 bin lirayı düşecek ve sigortalıya 980 bin lira ödeyecek. Yeni şartlara göre muafiyet tutarı arttıkça, sigorta şirketleri fiyatlardan indirim yapacak. Örneğin, sigortalı yüzde 10 muafiyet isterse, sigortacı fiyatta yüzde 35’e varan indirim uygulayacak" değerlendirmesini yaptı.

Zorunlu deprem sigortası olmadan deprem teminatı verilmeyecek

Ayrıca, sigorta şirketleri Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kapsamındaki konutlar için zorunlu deprem sigortası olmadan, konuta deprem teminatı veremeyecek. Konuta önce DASK poliçesi yapılacak.

Örnek tablo

SEDDK, yeni şartlara göre, deprem teminatı içeren konut sigortasındaki prim ve ödenecek hasar tutarı hakkında örnek tablo da yayımladı. Buna göre, konut sigorta bedeli 1 milyon 200 bin lira ve DASK teminat tutarı 300 bin lira olan, birinci derece deprem bölgesindeki konutun sigorta bedeli 900 bin lira (1 milyon 200 bin-300 bin= 900 bin TL) olacak ve tüketici bunun için 1692 lira prim ödeyecek.

Sigorta bedeli 2 milyar liraya yükseltildi

Ağustos'ta yürürlüğe girecek düzenleme ile deprem öncesine kadar 400 milyon TL olan sigorta bedeli limiti 1 Ağustos’tan itibaren 2 milyar TL’ye çıkarıldı.