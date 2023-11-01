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  • Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu

Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu

Depremzede KOBİ'lere faizsiz finansman desteğinde üst limit ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldi.

01 Kasım 2023 | 09:29
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Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından X sosyal medya platformu üzerinden KOSGEB vasıtasıyla yeni bir desteğin devreye alındığını ve Dünya Bankası ile işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacaklarını duyurduğu aktarıldı.

Açıklamada, desteğin üst limitinin ağır hasarlılar için işletme başına 500 bin liradan 750 bin liraya yükseldiği bilgisi verildi.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki işletmelerde meydana gelen zararın karşılanması ve ekonomik canlanmanın sağlanması için "Türkiye: Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi"nin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • Proje kapsamında, Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık finansman ile sağlanan destek, KOSGEB aracılığıyla az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. 
  • İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Sıfır faizli olan destek, 36 aylık bir süreci kapsıyor. 
  • İlk 2 yılı geri ödemesiz olup 3. yılda 3 eşit taksitte geri ödemesi tamamlanacak. 
  • Destekten faydalanmak isteyen işletmelerden yalnızca, borç taahhütnamesi ve hasar durum belgesi talep edilecek. 
  • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde en az yüzde 30 gelir kaybına uğramış hasarsız işletmeler de bu destekten faydalanabilecek.
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