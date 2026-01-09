DESA’nın 53 yıllık yolculuğu kitap oldu

Türkiye deri sanayisinin ve modasının öncülerinden, DESA’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Melih Çelet’in otobiyografik eseri 'Olmazı Oldurmak' kitabı, düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Gazeteci Nilay Örnek’in moderatörlüğünde gerçekleşen ve bir baba-oğul sohbetine dönüşen lansmanda, Melih Çelet ve DESA CEO’su Burak Çelet, kitabın satır aralarında kalan duygusal anları ve bir ailenin başarı hikâyesini paylaştı. Etkinliğe basın, iş, cemiyet ve moda dünyasından çok sayıda misafir katıldı.

“Sermayemin Yarısını Mektup Pullarına Yatırdım”

1970’lerin Türkiye’sinde bir üniversite öğrencisiyken kurduğu hayalleri anlatan Melih Çelet, o günleri şu sözlerle özetledi:

“Babamın bana verdiği 50 bin liralık bir sermaye vardı. O günün şartlarında, internetin olmadığı, dış dünyanın kapalı bir kutu olduğu Türkiye’de, ben bu paranın neredeyse 30 bin lirasını dünyaya mektup yazmak için pula harcadım. Her sabah İstanbul Ticaret Odası’nın ilan panosuna gider, ‘Dünya ne istiyor?’ diye bakardım. Bir daktilomuz vardı; Amerika’ya, Avrupa’ya ‘Biz bunu yaparız’ diye yüzlerce mektup yazardık. Bu kitap, o pulların bizi nereye taşıdığının hikâyesidir.”

Burak Çelet: “Kitapta Benim Çocukluğum, Bizim Ailemiz Var”

Kitabın sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin son 50 yılına paralel olarak DESA’nın gelişimini anlatan bir iş kitabı olmadığını, aynı zamanda Çelet Ailesinin ve dolayısı ile DESA’nın bu günlere gelirken karşısına çıkan engelleri nasıl aştığının bir hikâyesi olduğunu vurgulayan DESA CEO’su Burak Çelet ise, babasının iş hayatındaki başarılarına olan tanıklığını “Bu kitapta okuyacağınız DESA, aslında büyük ağabeyimdir; hepimizden önce o vardı. Ben 6 yaşımdan itibaren yaz tatillerimi deniz kenarında değil, DESA’da babamın yanında, üretim bantlarında ve yurt dışı fuarlarda geçirdim. Hikayesi kitapta da yer alan, 11 yaşındayken Almanya’daki kritik bir iş yemeğinde babama tercümanlık yaptığım o geceyi hiç unutmam. 'Olmazı Oldurmak', sadece bir şirketin değil, birbirine tutunarak büyüyen bir ailenin, annem Nihal Hanım’ın fedakarlıklarının ve babamın vizyonunun belgesidir.” sözleriyle anlattı.

Melih Çelet Vizyonunun Geleceğe Mirası

Etkinlikte, kitapta anlatılan Melih Çelet vizyonunun bugün ulaştığı noktaya da dikkat çeken DESA CEO’su Burak Çelet, markanın İtalya’daki stratejik yatırımları ve gelecek vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin İtalya’ya gerçekleştirdiği deri mamulleri ihracatının yüzde 50’sinden fazlasını tek başına DESA’nın gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelet, “Üretim gücümüzü yansıtabilmek ve dünyanın önde gelen lüks moda markaları ile entegrasyonumuzu pekiştirmek için lüksün kalbine, İtalya’ya gittik. Toskana bölgesinde, Poppi’de kurduğumuz Ar-Ge ve üretim tesisimizle bugün dünyanın en prestijli lüks markalarının iş ortağıyız. Bu tesis, Türk zanaatkârlığı ile İtalyan estetiğini birleştiren stratejik bir hamle. Milano ve Paris’te açtığımız showroom’larımızla son 15 yıldır 1972 DESA markasını taşıyan koleksiyonlarımızı dünyanın en önemli butiklerinde müşterilerimize ulaştırdık. Geçtiğimiz sezon Milano Moda Haftası kapsamında AW27 koleksiyonumuzu bir defile ile dünya vitrinine çıkardık. 2026 Şubat ayında Türkiye’den davet edilen tek Türk markası olarak yeniden Milano podyumunda olacağız.” dedi.

Gelecek Nesillere Bir Pusula

Nuri M. Çolakoğlu’nun proje koordinatörlüğünde, Melih Çelet’in 50 yılı aşkın süredir titizlikle sakladığı mektuplar, belgeler ve fotoğraflardan yola çıkılarak hazırlanan eser, genç girişimciler için bir rehber niteliği taşıyor.

Melih Çelet, kitabın yazılma amacını ise şu sözlerle ifade etti:

“Bu kitabı, ‘yapılamaz’ denilenin karşısında pes etmeyenlere, hayallerinin peşinden gitmek için cesaret arayan gençlere adıyorum. 50 yıl önce o daktilonun başında kurduğum hayallerin çok ötesine geçtik. Umarım bu hikâye, kendi ‘olmaz’larını oldurmak isteyen herkese ışık tutar.”