ARA
DOLAR
44,08
0,05%
DOLAR
EURO
51,19
-0,03%
EURO
ALTIN
7319,57
-0,48%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • 13 Mart okullar tatil mi? Bu Cuma okullar ara tatile mi giriyor?

13 Mart okullar tatil mi? Bu Cuma okullar ara tatile mi giriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimine göre, 2 Şubat’ta başlayan ikinci dönemin yorgunluğunu atacak olan öğrenciler ve veliler için beklenen ara tatil dönemi yaklaşıyor. Peki 13 Mart okullar tatil mi? Bu Cuma okullar ara tatile mi giriyor?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

13 Mart okullar tatil mi? Bu Cuma okullar ara tatile mi giriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 akademik takvimi, bu yılki ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile olan stratejik bağını netleştirmiş durumda. Özellikle tatilin Mart ayı sonuna denk gelmesi, öğrenciler ve veliler için uzun bir dinlenme fırsatını beraberinde getiriyor.

2026 Mart Tatil Takvimi: Ara Tatil ve Bayram Bir Arada

Bu yılki planlamada ara tatil, bayramın coşkusuyla birleşerek tek bir blok haline geliyor:

Tatil Başlangıcı: 14 Mart 2026 Cumartesi (Hafta sonu ile birlikte).

Resmi Ara Tatil Süreci: 16 Mart Pazartesi – 20 Mart Cuma.

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Ara tatilin 4. günü).

Ramazan Bayramı: 20, 21 ve 22 Mart 2026 (Cuma, Cumartesi, Pazar).

Toplam Dinlenme: Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler, 14 Mart’tan 22 Mart akşamına kadar toplamda 9 gün kesintisiz tatil yapacaklar.

Okula Dönüş: 23 Mart 2026 Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak.

Takvimdeki bu çakışma nedeniyle ek bir tatil uzatması şu an için gündemde değil. Ara tatilin bitimiyle birlikte okullar haziran ayına kadar kesintisiz devam edecek:

Okulların Kapanışı: 19 Haziran 2026 Cuma (Yaz tatili başlangıcı).

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ara tatillere yönelik bu açıklamaları, 2019 yılından beri hayatımızda olan eğitim rutininde köklü bir değişikliğin habercisi olabilir. Bakanlık, özellikle çalışan velilerin çocuk bakımı konusunda yaşadığı zorluklar ve öğretmenlerin adaptasyon sorunları üzerine yoğunlaşan geri bildirimleri ciddiyetle takip ediyor.

10 Mart 2026 itibarıyla bu tartışmanın merkezindeki ana başlıklar ve analiz süreci şu şekilde özetlenebilir:

Ara Tatil Tartışmalarında Öne Çıkan Gerekçeler

Adaptasyon Sorunu: Öğretmenler, bir haftalık kısa molaların öğrencilerin öğrenme disiplinini kopardığını ve okula dönüşte motivasyon sağlamanın güçleştiğini savunuyor.

Çalışan Velilerin Çıkmazı: Kamu ve özel sektörde çalışan ebeveynler, çocukların evde olduğu bu bir haftalık süreçte bakım desteği bulmakta zorlandıklarını ve tatilin aileler için bir dinlenmeden ziyade lojistik bir probleme dönüştüğünü ifade ediyor.

Bölgesel İklim Farklılıkları: Mevcut ara tatil tarihlerinin Türkiye’nin her bölgesinde aynı verimle kullanılamadığı (bazı bölgelerde tarım, bazılarında sert kış koşulları gibi) eleştiriler arasında yer alıyor.

Bakanlık Analiz Süreci

Bakan Yusuf Tekin'in de vurguladığı üzere, şu an için verilmiş kesin bir iptal kararı bulunmuyor. Ancak bakanlığın yürüttüğü süreç şu adımları kapsıyor:

Veri Odaklı Değerlendirme: Son iki yıldır yapılan analizlere, bu eğitim öğretim yılı sonundaki veriler de eklenecek.

Anketler: Öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik geniş kapsamlı memnuniyet anketlerinin sonuçları karar mekanizmasında belirleyici olacak.

Gelecek Yılın Planı: Eğer sistemin kaldırılması veya revize edilmesi yönünde bir karar çıkarsa, bunun en erken 2026-2027 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanması bekleniyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL