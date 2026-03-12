ARA
DOLAR
44,12
0,10%
DOLAR
EURO
50,79
-0,11%
EURO
ALTIN
7155,24
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ara tatil ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve veli ikinci ara tatil dönemini bekliyor. Peki Ara tatil ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Ara tatil ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için geri sayım başladı. 12 Mart 2026 Perşembe akşamı itibarıyla, milyonlarca evde tatil hazırlıkları hız kazanmış durumda.

Ara Tatil Takvimi: 9 Günlük Mola

Öğrenciler yarın okul çıkışıyla birlikte tatile adım atacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle oluşacak takvim şu şekildedir:

13 Mart Cuma (Yarın): Okullarda son ders zili çalıyor ve ara tatil başlıyor.

16 Mart Pazartesi: Ara tatilin resmi başlangıcı ve Kadir Gecesi.

20 Mart Cuma: Ara tatilin son günü ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

23 Mart Pazartesi: İkinci dönemin kalan kısmı için okullarda ders başı yapılacak.

Öğretmenler ve Veliler İçin Kritik Notlar

Bu yılki tatili diğerlerinden ayıran birkaç önemli nokta bulunuyor:

Öğretmen Seminerleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla, bayram trafiği ve tatil birleşmesi nedeniyle öğretmen seminerleri çevrimiçi (online) olarak yapılacak.

Bayram Tatili: Bayramın ara tatilin sonuna denk gelmesi, ailelerin memleket ziyaretleri veya tatil planları için ek bir süreye ihtiyaç duymadan 9 günü kesintisiz değerlendirmesine imkan sağlıyor.

Sınav Takvimi: Okulların açıldığı 23 Mart haftasından itibaren birçok kademede ikinci dönem 1. yazılı sınavlarının başlaması bekleniyor.

8 Eylül 2025'te büyük bir heyecanla kapılarını açan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için artık son düzlüğe giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yoğun maraton, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL