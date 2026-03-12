8 Eylül 2025'te büyük bir heyecanla kapılarını açan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için artık son düzlüğe giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yoğun maraton, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek.