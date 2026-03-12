Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için geri sayım başladı. 12 Mart 2026 Perşembe akşamı itibarıyla, milyonlarca evde tatil hazırlıkları hız kazanmış durumda.
Ara Tatil Takvimi: 9 Günlük Mola
Öğrenciler yarın okul çıkışıyla birlikte tatile adım atacak. Hafta sonlarının da eklenmesiyle oluşacak takvim şu şekildedir:
13 Mart Cuma (Yarın): Okullarda son ders zili çalıyor ve ara tatil başlıyor.
16 Mart Pazartesi: Ara tatilin resmi başlangıcı ve Kadir Gecesi.
20 Mart Cuma: Ara tatilin son günü ve Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
23 Mart Pazartesi: İkinci dönemin kalan kısmı için okullarda ders başı yapılacak.
Öğretmenler ve Veliler İçin Kritik Notlar
Bu yılki tatili diğerlerinden ayıran birkaç önemli nokta bulunuyor:
Öğretmen Seminerleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasıyla, bayram trafiği ve tatil birleşmesi nedeniyle öğretmen seminerleri çevrimiçi (online) olarak yapılacak.
Bayram Tatili: Bayramın ara tatilin sonuna denk gelmesi, ailelerin memleket ziyaretleri veya tatil planları için ek bir süreye ihtiyaç duymadan 9 günü kesintisiz değerlendirmesine imkan sağlıyor.
Sınav Takvimi: Okulların açıldığı 23 Mart haftasından itibaren birçok kademede ikinci dönem 1. yazılı sınavlarının başlaması bekleniyor.
8 Eylül 2025'te büyük bir heyecanla kapılarını açan 2025-2026 eğitim öğretim yılı, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için artık son düzlüğe giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre bu yoğun maraton, 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla resmen sona erecek.