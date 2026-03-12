TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank 5.000 TL'lik ücret iadesi

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura sonucunda asil veya yedek listede yer almayan başvuru sahipleri, yatırdıkları 5.000 TL tutarındaki ücretini geri alabilirler.
Kura çekiminin tamamlanmasını takiben başlayan bu süreçte, bankaların iade protokolleri ve dikkat edilmesi gereken kritik noktalar şöyledir:
Bankalara Göre İade Adımları
İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın dijital kanalları veya ATM'leri üzerinden, şubeye gitme zorunluluğu olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir.
Halkbank: Bankanın resmi web sitesinde yer alan "TOKİ Başvuru Dönüşleri" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak iade talep edebilirsiniz. Kendi adınıza kayıtlı IBAN bilginizi girmeniz yeterlidir.
Ziraat Bankası: Mobil bankacılık veya internet şubesi üzerinden iade takibi yapılabileceği gibi, Ziraat Bankası ATM'lerindeki "Kartsız İşlemler" menüsü altında bulunan TOKİ butonunu kullanarak da işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Otomatik İade: İlgili bankanın halihazırda müşterisiyseniz, bazı durumlarda iade tutarı doğrudan vadesiz hesabınıza aktarılabilir. Bu nedenle hesap hareketlerinizi ve banka bildirimlerinizi kontrol etmeniz önemlidir.
İade Sürecinde Kritik Kurallar
Sürecin aksamaması ve güvenlik ihlali yaşanmaması için TOKİ tarafından vurgulanan şu üç kurala dikkat edilmelidir:
IBAN Uyumu: İadenin yatırılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Eş, çocuk veya akrabaların IBAN bilgilerine ödeme yapılması yasal olarak mümkün değildir.
Kesintisiz İade: Yatırılan 5.000 TL, herhangi bir komisyon, vergi veya işlem ücreti kesilmeden tam tutar olarak iade edilir.
Resmi Kanallar: Bilgi kirliliği ve dolandırıcılık riskine karşı yalnızca TOKİ’nin resmi web sitesi ve ilgili kamu bankalarının duyuruları esas alınmalıdır.