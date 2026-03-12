TOKİ para iadesi ne zaman yapılır? Ziraat Bankası, Halkbank 5.000 TL'lik ücret iadesi

İade Sürecinde Kritik Kurallar

Sürecin aksamaması ve güvenlik ihlali yaşanmaması için TOKİ tarafından vurgulanan şu üç kurala dikkat edilmelidir:

IBAN Uyumu: İadenin yatırılacağı IBAN numarası mutlaka başvuru sahibine ait olmalıdır. Eş, çocuk veya akrabaların IBAN bilgilerine ödeme yapılması yasal olarak mümkün değildir.

Kesintisiz İade: Yatırılan 5.000 TL, herhangi bir komisyon, vergi veya işlem ücreti kesilmeden tam tutar olarak iade edilir.

Resmi Kanallar: Bilgi kirliliği ve dolandırıcılık riskine karşı yalnızca TOKİ’nin resmi web sitesi ve ilgili kamu bankalarının duyuruları esas alınmalıdır.