Devir kararı sonrası ilk açıklama: "Amacımız Doğan Burda’nın sektör liderliğini pekiştirmek"

Altun Capital Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Altun yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde, çağın ruhuna paralel olarak dijital yayıncılık alanında yenilikçi projelerle imza atarak, dergi grubunun daha zengin ve çeşitli içerikler sunmasını hedefliyoruz" dedi. Satın almayı değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel ise “Çağımızın karakterini şekillendiren bilginin üretilip dağıtımındaki rolüyle medya sektörünün önemi, bu yatırım kararımızda belirleyici oldu. Doğan Burda'nın medya sektöründeki sorumlu ve etik yayıncılık geleneğini sürdürmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Bu sayede, portföy yönetimindeki tecrübemizle, Doğan Burda’nın hissedarlarının yatırımlarının değerini artırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

HİSSE DEVRİ HAKKINDA

Doğan Holding, Hubert Medya Grubu ile ortaklığı bulunan Doğan Burda Dergi Grubu’ndaki paylarının tamamını uluslararası ölçekte risk sermayesi, özel sermaye, varlık yönetimi ve gayrimenkul yatırımlarına odaklanan Altun Capital ve Türkiye'nin ilk ve en büyük alternatif portföy yönetim şirketi Re-Pie Portföy’e devretme kararı aldı.

Dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Doğan Şirketler Grubu Holding’in yüzde 38,22 oranındaki payıyla Burda GmbH’ın sahip olduğu yüzde 38,09 oranındaki payın Alt Capital Holding, Re-Pie Portföy Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Re-Pie Portföy Yönetimi ve Re-Pie Yatırım Holding tarafından 10 milyon dolar bedelle ve Pay Devir Sözleşmesi üzerinde mutabık kalınan diğer koşullar ile satılmasına karar verildiği belirtilerek, karara istinaden taraflar arasında 8 Temmuz 2024 tarihli ‘Pay Devir Sözleşmesi’ akdedildiği bildirildi. Doğan Holding’e ait söz konusu payların devir işlemleri Rekabet Kurulu onayının ardından tamamlanacak.

Göğüş: "Sektöre ve okurlara hayırlı olmasını diliyorum”

Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş konuyla ilgili olarak, “Dergi yayıncılığı Türkiye’de seksenli yıllarda başlamış olsa da sektör, Doğan Burda şemsiyesi altında gelişti ve kurumsallaştı. Doğan Grubu ve Hubert Medya Grubu’nun ortaklığında kurulan Doğan Burda, bugün sadece yayıncılık değil deneyim ve etkinlik pazarlaması konusunda da öncü bir konumda ve Türkiye’deki tüm markalarla iş birliği yaparak milyonlara ulaşıyor. Doğan Grubu olarak 2018 yılında medya sektöründen büyük ölçüde çıktıktan sonra, portföyümüzün sade ve odaklı bir yapıya kavuşması için değişim ve dönüşümünü sürdürüyoruz. Sorumlu bir yatırım holdingi perspektifiyle bazı sektörlerde derinleşirken, farklı yatırım ve odakla daha büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda dijital içeriğe yatırım yaparak büyümeyi hedefleyen Altun Capital ve Re-Pie Portföy’ün Doğan Burda Dergi’ye olan ilgisini ortağımız Hubert Burda Medya Grubu ile birlikte değerlendirdik ve 8 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Doğan Burda Dergi’deki hisselerimizin tamamını Altun Capital ve Re-Pie Portföy’e devretmek üzere sözleşme imzaladık. Altun Capital ve Re-Pie Portföy’ün dijitalleşme bakış açısıyla Doğan Burda Dergi grubunun medya sektöründeki güçlü yerini daha iyi yerlere taşıyacağına inanıyoruz. Sektöre ve grup yayınlarını ilgiyle takip eden okurlara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Altun: “Dijital yayıncılık alanında yenilikçi projelere imza atacağız”

Altun Capital Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Altun yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türk basınında Doğan Burda’nın, yıllar içinde ilkeli ve vizyoner yayıncılığını sürdürerek kazandığı haklı gücünü artırmak üzere bu yatırımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, çağın ruhuna paralel olarak dijital yayıncılık alanında yenilikçi projelerle imza atarak, dergi grubunun daha zengin ve çeşitli içerikler sunmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Doğan Burda’nun teknoloji altyapısını güçlendirecek ve dijital platformlarını genişleteceğiz. Amacımız, Doğan Burda’nın sektör liderliğini pekiştirmek ve medya dünyasında dijital dönüşümde öncü bir rol üstlenmesini sağlamak olacak.”

Çamlıbel: “Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkımızı artıracağız”

Satın almayı değerlendiren Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Türkiye’de dergi sektörünün gelişmesi ve kurumsallaşmasının öncüsü olan Doğan Burda’nın çoğunluk hissesini devralarak portföyümüze eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çağımızın karakterini şekillendiren bilginin üretilip dağıtımındaki rolüyle medya sektörünün önemi, bu yatırım kararımızda belirleyici oldu. Şimdiye dek yaptığımız yatırımlarda, temelinde teknoloji olan, sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı şirketlerin gelişimine destek olma ilkesiyle hareket ettik. Ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimine sunduğumuz katkıyı artırma hedefiyle, şimdi de Doğan Burda’nın yayıncılık sektöründeki etkinliğini güçlendirmeye odaklanacağız. Doğan Burda'nın medya sektöründeki sorumlu ve etik yayıncılık geleneğini sürdürmeye ve geliştirmeye kararlıyız. Bu sayede, portföy yönetimindeki tecrübemizle, Doğan Burda’nın hissedarlarının yatırımlarının değerini artırmayı amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Altun Capital girişim ekosistemine katkılarını artırıyor

Türkiye, Avrupa, ABD dahil olmak üzere dünya çapında risk sermayesi, özel sermaye, varlık yönetimi ve gayrimenkul yatırımlarına odaklanan Altun Capital, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modellerini destekleyerek, farklı sektörlerdeki öncü şirketlerle çalışmayı hedefiyle, girişimcilik ekosistemine önemli katkılarda bulunuyor. Altun Capital, yatırım yaptığı şirketlere finansman sağlamanın ötesinde, stratejik danışmanlık ve operasyonel destek sunarak, onların sürdürülebilir büyüme ve başarı elde etmelerine yardımcı oluyor. Altun Capital’in portföyünde Getir, Klarna, Carbon Health, Colendi, Public.com, mintus, Adquick ve Chipper Cash şirketlerine yaptığı yatırımlar yer alıyor.

Re-Pie Portföy 62,13 milyar liralık fon yönetiyor

2015 yılında kurulan Re-Pie Portföy, yatırımcılarına güvenilir alternatif yatırım seçenekleri sunarak uzun vadeli değer yaratıyor ve böylece varlıkların büyümesine yardımcı oluyor. Şirketin çok yönlü portföyünde stratejik olarak yönetilen 36 gayrimenkul, 40 yenilikçi girişim sermayesi ve 12 tane özenle oluşturulmuş menkul kıymet yatırım fonunun yanı sıra yönetim sorumluluğunu aldığı bir emeklilik fonu bulunuyor. Re-Pie Portföy, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı lisansla faaliyet gösteriyor ve toplam 62,13 milyar TL büyüklüğünde varlığı yönetiyor.

Türkiye dergi yayıncılığının lideri

1998 yılında, Doğan Şirketler Grubu ile Alman Burda GmbH ortaklığı ile kurulan Doğan Burda, ekonomiden seyahate, modadan kültür sanata ve teknolojiden otomotive uzanan geniş bir skalada Türkiye’nin en etkili dergi yayıncısı olarak öne çıkıyor. Portföyünde Capital, Ekonomist, Chip, Burda, Atlas, Elele, Elle, Hello!, Auto Show, Maison Française ve Lezzet gibi farklı ilgi ve kitlelere hitap eden dergiler bulunduran grup, 14’ü lisanslı olmak üzere 55 sürekli yayın ile okuyucu kitlesi ve reklam verenler nezdinde tartışmasız pazar lideri konumunda yer alıyor.

2000 yılında halka arzı gerçekleşerek, Borsa İstanbul’da “DOBUR” adı ile işlem gören Doğan Burda, yayınladığı dergilerle, yılda 12 milyon kişiye basılı yayınlar aracılığı ile 15 milyon kişiye de dijital olarak erişiyor.