Didim Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Vegan Festivali (VegFest), Türkiye’nin her bölgesinden veganların katılımıyla yapıldı. Dünyaca ünlü Apollon Tapınağı çevresinde düzenlenen festival, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Hedefimiz Veganvest’i İstanbul’da daha fazla tanıtmak. Yine festivalimizi uluslararası boyuta taşıyarak Didim’i tanıtmak istiyoruz” dedi.

Didim Belediyesi tarafından Türkiye’nin önde gelen vegan derneklerinin iş birliğiyle düzenlenen Didim Vegan Festivali VegFest, 4’üncü kez düzenlendi. Barcelona’dan sonra dünyanın ikinci vegan dostu kenti seçilen Didim’de büyük ilgi gören festivalde konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Didim VegFest’e bu yıl çok büyük bir ilgi var. Veganizm felsefesini vegan dostu kentimizde anlatmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

VegFest’i İstanbul’a Kadıköy Özgürlük Parkına taşımanın yanında uluslararası boyutta da önemli bir festival haline getirmek için çalışacaklarının altını çizen Atabay, Didim’i vegan kültürüyle uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek istediklerini söyledi. Bunun için ilk etapta Almanya’da çalışmalar yürütülüyor.

OTEL YATIRIMLARI ARTACAK

Ege’nin iki ünlü turizm bölgesi Bodrum ve Çeşme’nin ortasındaki Didim’in daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını, ilçenin alt yapı sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü anlatan Atabay, yeni otel yatırımlarının da gündemde olduğunu ifade etti. Atabay, Bodrum ve Çeşme’ye göre Didim’in 1993 yılında ilçe olduğunu ve bu anmamda çok genç bir ilçe olduklarını söyledi.

Atabay’ın verdiği bilgiye göre Didim’de 17 bini nitelikli ve 13 bini pansiyon ve küçük otel olmak üzere 30 bin yatak kapasitesi var. Başkan Atabay, Didim’de 4 yıl içinde ilave 10 bin nitelikli yatak kapasitesinin devreye gireceğini söyledi. Atabay’ın verdiği bilgiye göre Barut Ailesi, Ela Otelleri gibi önemli turizm yatırımcıları bölgeye ilgi gösteriyor.

T ALES’İN ŞEHRİ

İnsanlık tarihinde doğa bilimleri konusunda önemli çalışmalar gerçekleştiren Tales’in şehri Didim’de 2017’den bu yana düzenlenen Türkiye’nin ilk vegan festivali Didim VegFest’de düzenlenen etkinliklerle bu felsefenin daha geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor. Dünyada beslenme şekli olarak her geçen gün daha da yaygınlaşan veganlık, özünde bunun çok daha ötesinde bir felsefeye dayanıyor.

Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri; enginar, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlılar ile Didim’e özgü lezzetleri misafirler tatma fırsatı buldu. Veganizmin tüm detaylarıyla işlendiği festivalde mezbaha gerçeklerinden hayvanların çalıştırılmasına, hayvan haklarından türcülüğe kadar uzanan konularda paneller de düzenlendi. Söyleşi, film gösterimi ve atölyelere uzman isimler katıldı. Ceylan Ertem, Atilla VoÜlga, Pınar Keleş gibi ünlü sanatçılar sahneye çıktı.