Koronavirüs sürecinde çok gündeme gelen taziye ziyaretleri Diyarbakır’da dijital ortamda yapılabilecek.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Diyarbakır Dernekler Platformu tarafından yapılan çalışmalar sonucunda “Taziye Evi Takip Sistemi” kuruldu.

Yapılan ortak çalışma ve taziye evi takip sistemi projesiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Taziye Evi Takip Sistemi” ile taziye evlerinin dolu veya boş oldukları, erkek ve kadın taziye yerlerinin olup olmadığı, adresleri, sorumlu kişilerin iletişim bilgileri gibi bilgilerin tümü kent halkının erişimini açılacaktır. Tek bir merkezden yönetilecek olan “Taziye Evi Takip Sistemi”nden yararlanmak isteyen herkes “Mobil Taziye Evi Takip Sistemi” programını kişisel cep telefonuna yükleyerek sistemi rahatlıkla takip edebilecektir.

BEKLEME SALONLARINA EKRAN KURULACAK

COVID-19 virüs pandemisi nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığının yayınlamış oldukları genelgeler çerçevesinde Taziye Evlerinde taziye kurulmadığından şimdilik Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı Mardinkapı ve Yeniköy Mezarlık Müdürlüklerindeki bekleme salonlarına yerleştirilecek olan LED ekranlarda vefat eden kişiler, yakınlarının isim ve iletişim bilgileri yer alacaktır. Bu programı kişisel cep telefonlarına indirmiş olan herkes istediği anda hem vefat eden kişileri, hem de bunların yakınlarının iletişim bilgilerini görebilecektir. Bu da pandemi döneminde taziye kurulmadığı için başsağlığı dileklerini iletemeyenlerin taziye sahibine telefon veya SMS ile başsağlığı dileklerini iletmelerini sağlamış olacaktır. Böylece pandemi nedeniyle taziye kuramayan taziye sahiplerine ulaşmak ve kendilerine taziye dileklerimizi iletmemiz mümkün olabilecektir.

PANDEMİ SONRASI TAZİYE EVLERİNE LED EKRAN KURULACAK

Pandemi sürecinin sona ermesi ve tekrardan taziye evlerinin açılması durumunda bu programın aynısı taziye evlerine de kurulacak LED ekranlar ve program ile bütün taziye evlerindeki taziyeler hakkında anında bilgi sahibi olunması sağlanacaktır. Dolayısıyla taziye evlerinden hangilerinde kimlerin taziyesinin devam ettiği, taziyenin ne zaman başladığı ve ne zaman biteceği, taziye evinin adresi, iletişim bilgileri, hangi taziye evinin kullanıma müsait olduğu, hangisinde kadın ve erkek taziye yerlerinin bulunduğu, taziye evi sorumlusu iletişim bilgisi gibi bilgilere hem taziye evlerindeki LED ekranlardan, hem de kişisel telefonlara yüklenen programlardan takip edilebilecektir.