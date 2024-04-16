ARA
Bist 100
9561,82
-1,22%
Bist 100
Dolar/TL
32,4777
0,1579%
Dolar/TL
Euro/TL
34,5468
0,1818%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0624
-0,0042%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2474,64
-0,4%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

DMM'den Mehmet Şimşek iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

16 Nisan 2024 | 12:08
DMM'den Mehmet Şimşek iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2474,64 -0,4%
  • ALTIN ONS 2369,73 -0,56%
  • BIST 100 9561,82 -1,22%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,489 0,139%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37951 0,05803%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,005 0,3151%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4777 0,1579%
  • EURO/DOLAR 1,0624 -0,0042%
  • EURO/TURK LIRASI 34,5468 0,1818%
  • STERLIN/DOLAR 1,24455 0%
Günün En Çok Okunanları
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
Zengin Amerikalıların 2. pasaport için tercih ettiği 5 ülke
GERİ
İLERİ
Vergiye uyumlu kurumlarda vergi indirimi
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Yeni haftada havalar nasıl olacak? 2 gün yağış var!
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Yunan adalarında 'Türk' coşkusu... İki misli daha fazla para bıraktı
TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TCMB, 818.2 milyar TL zarar açıkladı
Bir dönemin çok konuşulan ismi Türkiye'ye geliyor
Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL